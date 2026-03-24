Россияне применили для атаки по Украине почти 1000 дронов, — Воздушные силы ВСУ

Большое количество беспилотников залетали с севера — Черниговской и Сумской областей. Под атакой были даже западные регионы: от Хмельницкой области до Львова.

"Во вторник 24 марта Россия осуществляет одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками", — отметили в Воздушных силах.

По их подсчетам, днем 24 марта залетело более 550 ударных БпЛА противника. Поэтому, учитывая ночную атаку с 18.00 23 марта по 18.00 24 марта 2026 года (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

"В частности, в период с 09.00 по 18.00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БпЛА", — отметили в ВСУ.

География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Винницкая область и западные регионы страны, от Хмельницкого — до Львова.

Было зафиксировано 15 попаданий.

Россияне попали в памятник ЮНЕСКО во Львове Фото: Суспільне

К отражению воздушного нападения привлечены все возможные средства противовоздушной обороны — пилотируемая авиация, зенитные дроны, РЭБ и наземное ПВО.

По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 541 БпЛА противника.

"Защитники украинского неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно отражать воздушные атаки врага. Берегите себя и своих родных! Держим небо!" — резюмировали ПС ВСУ.

Массированная атака на Украину 24 марта — что известно

Воздушная тревога в Украине звучала с 23 марта. Во время атаки "Шахедов" Вооруженных сил Российской Федерации, которая продолжалась и 24 марта, были слышны взрывы в нескольких районах Львова, в центре Тернополя, на окраине Винницы, также было громко в Ивано-Франковске. Мэр Львова подтвердил попадания в нескольких районах города.

Подробности рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат. По его словам, враг продолжил воздушный террор после утреннего отчета Воздушных сил о результатах ночной комбинированной атаки. С 9 утра и до 15 часов на украинскую территорию залетели более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого соприкосновения.

"Большое количество беспилотников залетело с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винницкая область и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток", — сообщил Игнат.

В результате атаки "Шахедов" на Ивано-Франковск вечером 24 марта погибли два человека. Были повреждены жилые дома. Российский дрон взорвался возле роддома.

Напомним, под ударом оказался центр Львова, где было повреждено здание старинного монастыря и церковь святого Андрея. Местные власти сообщили о 13 пострадавших. Впоследствии стало известно, что пострадавших — 19 человек.

Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске, где дрон попал возле роддома. В медицинском учреждении вылетели окна.