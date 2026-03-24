Денна атака перевершила нічну: Ігнат розповів про удар 400 дронів РФ по Україні

24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну. Більше 400 ударних дронів колонами вдень залетіли на українську територію. Є влучення у багатьох містах.

Нові подробиці масованої атаки РФ по країні розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

Він розповів, що ворог продовжив повітряний терор після ранкового звіту Повітряних сил про результати нічної комбінованої атаки. За його словами, з 9 ранку і до 15 години на українську територію залетіли понад 400 ударних безпілотників: з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення (з 18 години 23 березня було зафіксовано 392 ворожих дрони).

"Велика кількість безпілотників залетіла з півночі (Чернігівська та Сумська області), вони фактично рухалися колонами. Географія удару протягом денного часу була ширшою, ніж вночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина та західні регіони від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби", — повідомив Ігнат.

Відео дня

Військовий заявив, що для відбиття нинішньої атаки ворога були задіяні всі наявні засоби від авіації до малої ППО та мобільних вогневих груп. За його словами, Повітряні сили пізніше опублікують детальний звіт про результати роботи ППО.

Нагадаємо, що 24 березня після оголошення повітряної тривоги. Українці чули вибухи у кількох районах Львова, у центрі Тернополя, на околиці Вінниці, також було гучно у Івано-Франківську. Мері Львова підтвердив влучання у кількох районах міста.

Пізніше повідомили про те, що внаслідок атаки по Івано-Франківськ є загиблі та поранені. Ще четверо людей постраждали, серед них — шестирічна дитина, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, висловивши щирі співчуття сім'ям жертв.

Також відомо про 13 постраждалих у Львові. У Львівській ОВА повідомляють по загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також є постраждалі. Мер Садовий повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.