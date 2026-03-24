Росіяни застосували для атаки по Україні майже 1000 дронів, — Повітряні сили ЗСУ

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей. Під атакою були навіть західні регіони: від Хмельниччини до Львова.

"У вівторок 24 березня Росія здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками", — зауважили в Повітряних силах.

За їх підрахунками, удень 24 березня залетіло понад 550 ударних БпЛА противника. Тож, враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів.

"Зокрема, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА", — зауважили у ЗСУ.

Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова.

Відео дня

Було зафіксовано 15 влучань.

Росіяни поцілили в пам'ятку ЮНЕСКО у Львові Фото: Суспільне

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО.

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника.

"Захисники українського неба роблять усе можливе, аби максимально ефективно відбивати повітряні атаки ворога. Бережіть себе та своїх рідних! Тримаймо небо!" – резюмували ПС ЗСУ.

Масована атака на Україну 24 березня — що відомо

Повітряна тривога в Україні звучала із 23 березня. Під час атаки "Шахедів" Збройних сил Російської Федерації, яка тривала і 24 березня, було чути вибухи у кількох районах Львова, у центрі Тернополя, на околиці Вінниці, також було гучно у Івано-Франківську. Мер Львова підтвердив влучання у кількох районах міста.

Подробиці розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. За його словами, ворог продовжив повітряний терор після ранкового звіту Повітряних сил про результати нічної комбінованої атаки. З 9 ранку і до 15 години на українську територію залетіли понад 400 ударних безпілотників: з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення.

"Велика кількість безпілотників залетіла з півночі (Чернігівська та Сумська області), вони фактично рухалися колонами. Географія удару протягом денного часу була ширшою, ніж вночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина та західні регіони від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби", — повідомив Ігнат.

Унаслідок атаки "Шахедів" на Івано-Франківськ увечері 24 березня загинули двоє людей. Було пошкоджено житлові будинки. Російський дрон вибухнув біля пологового будинку.

Нагадаємо, під ударом опинився центр Львова, де було пошкоджено будівлю старовинного монастиря та церкву святого Андрія. Місцева влада повідомила про 13 постраждалих. Згодом стало відомо, що постраждалих — 19 осіб.

Також вибухи лунали в Івано-Франківську, де дрон поцілив біля пологового будинку. У медичному закладі вилетіли вікна.