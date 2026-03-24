Пришел с дочкой навестить жену: погибший из-за атаки на Ивано-Франковск служил в 50 полку Нацгвардии (фото)

В результате российской атаки на Ивано-Франковск днем 24 марта погиб военнослужащий 50 полка Национальной гвардии Украины, солдат Владимир Шкрумеляк. Вместе с ним оборвалась жизнь его дочери Анелии.

Отец с дочкой пришли в роддом, пострадавший в результате вражеского обстрела, чтобы навестить жену, которая на днях родила Владимиру сына. Об этом рассказали вечером на странице 50 полка имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Варварская атака российских оккупантов унесла жизнь нацгвардейца и его дочери Анели, которая пришла вместе с отцом в роддом", — говорится в заметке.

Владимир Шкрумеляк присоединился к служащим Нацгвардии недавно. Однако он уже успел зарекомендовать себя как надежный побратим, отметили в полку.

"Он был человеком чести, ответственности и глубокой родительской любви", — пишут собратья погибшего.

Владимир Шкрумеляк был солдатом 50 полка Нацгвардии Украины

Информацию о гибели Владимира и его дочери также подтвердил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Чиновник сообщил, что погибшая дочь нацгвардейца была 2010 года рождения. Оба погибли в результате вражеского удара, когда уже возвращались после посещения матери и новорожденного малыша.

Скриншот | сообщение городского головы о погибших и пострадавших в Ивано-Франковске

Также Марцинкив добавил, что известно еще о 6 пострадавших в результате удара по городу. Пострадал 6-летний мальчик, однако его жизни сейчас ничего не угрожает.

"Суспільне Івано-Франківськ" сообщило, что на момент вражеского обстрела в Ивано-Франковском городском перинатальном центре находились ориентировочно 50 пациенток и 40 медицинских работников. В результате атаки в здании повреждены около 60 окон.

Напомним, ранее Марцинкив рассказал, что благодаря работе медицинского персонала удалось избежать большего количества жертв в результате удара РФ по Ивано-Франковску.

В Воздушных силах рассказали, что в целом для атаки 24 марта враг применил почти 1000 беспилотников.