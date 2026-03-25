Российский удар по центру Львова разрушил жилье бренд-дизайнера ВСУ (фото)

Российский "Шахед" во время атаки на Львов 24 марта разрушил квартиру военнослужащего и автора графического стиля ВСУ Тараса Ищика.

Вражеский беспилотник атаковал дом в самом центре Львова — дворе Бернардинского монастыря, где расположена квартира Тараса Ищика. Об этом рассказал сам военный вечером на своей странице в Facebook.

"Сегодня российские террористы атаковали мою квартиру во дворе Бернардинского монастыря во Львове. Те, кто в ней были, те знают, каким душевным это место было", — поделился Ищик.

Он добавил, что россияне целились не по дому или церкви, однако целились "в самое сердце Львова". Также военный выразил благодарность городскому совету и мэру, а также службам, которые оперативно отреагировали и работают над ликвидацией последствий удара по городу.

Скриншот | Тарас Ищик рассказал об ударе россиян по его жилью во Львове

Кто такой Тарас Ищик

Тарас Ищик — военный 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени Андрея Шептицкого (103 ОБрТрО), а также бренд-дизайнер ВСУ, исследователь военной мемориальной культуры. The Ukrainians пишет, что Ищик также является автором графического стиля Сил обороны.

До начала полномасштабного вторжения Ищик был графическим дизайнером и бренд-менеджером в ряде частных компаний. В 2021 году он стал резервистом ВСУ, а с начала полномасштабной войны в 2022 году стал пресс-офицером Вооруженных сил. Впоследствии он инициировал и возглавил создание графического стиля ВСУ, благодаря чему появился брендбук украинских Вооруженных сил.

Тарас Ищик создал графический стиль Вооруженных сил Украины

Напомним, вечером 24 марта городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, сколько людей пострадали в результате российской атаки по городу.

Также российские "Шахеды" 24 марта атаковали Ивано-Франковск: в результате обстрелапогиб военный 50 полка Нацгвардии вместе с дочерью, который пришел навестить жену в роддоме.