Российский удар по центру Львова разрушил жилье бренд-дизайнера ВСУ (фото)
Российский "Шахед" во время атаки на Львов 24 марта разрушил квартиру военнослужащего и автора графического стиля ВСУ Тараса Ищика.
Вражеский беспилотник атаковал дом в самом центре Львова — дворе Бернардинского монастыря, где расположена квартира Тараса Ищика. Об этом рассказал сам военный вечером на своей странице в Facebook.
"Сегодня российские террористы атаковали мою квартиру во дворе Бернардинского монастыря во Львове. Те, кто в ней были, те знают, каким душевным это место было", — поделился Ищик.
Он добавил, что россияне целились не по дому или церкви, однако целились "в самое сердце Львова". Также военный выразил благодарность городскому совету и мэру, а также службам, которые оперативно отреагировали и работают над ликвидацией последствий удара по городу.
Кто такой Тарас Ищик
Тарас Ищик — военный 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени Андрея Шептицкого (103 ОБрТрО), а также бренд-дизайнер ВСУ, исследователь военной мемориальной культуры. The Ukrainians пишет, что Ищик также является автором графического стиля Сил обороны.
До начала полномасштабного вторжения Ищик был графическим дизайнером и бренд-менеджером в ряде частных компаний. В 2021 году он стал резервистом ВСУ, а с начала полномасштабной войны в 2022 году стал пресс-офицером Вооруженных сил. Впоследствии он инициировал и возглавил создание графического стиля ВСУ, благодаря чему появился брендбук украинских Вооруженных сил.
Напомним, вечером 24 марта городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, сколько людей пострадали в результате российской атаки по городу.
Также российские "Шахеды" 24 марта атаковали Ивано-Франковск: в результате обстрелапогиб военный 50 полка Нацгвардии вместе с дочерью, который пришел навестить жену в роддоме.