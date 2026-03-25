"Не вам упрекать": командующий СБС ответил Садовому на вопрос, почему дроны РФ долетели до Львова

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" резко отреагировал на замечание мэра Львова Андрея Садового относительно того, что вражеские дроны 24 марта смогли долететь до города.

Военный обратил внимание на то, что вражеские обстрелы БпЛА происходят постоянно, и в марте не было ни одних суток, чтобы в небе над Украиной не летали менее 100 российских "Шахедов" или "Гераней". Об этом "Мадьяр" написал в своем Telegram-канале 25 марта.

"Были и будут сутки и по 400-500, как сегодня. Более того, совсем тихо в небе было на пальцах одной руки в течение всей зимы 25-26 гг.", — отметил командующий СБС.

Вечерний вопрос Садового о том, почему дроны РФ смогли добраться до Львова, военный назвал "упреком" или "рекламацией покупателя", и призвал мэра прекратить делать подобные замечания. "Мадьяр" привел статистику вражеского обстрела за 24 марта и вспомнил, что 15 из 556 "Шахедов" смогли достичь цели, что составляет лишь 3% от общего количества.

"Такого даже размера ральца в мэрии не существует, вот без шуток — не существует такой ПВО на планете Земля, что руками воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов", — подчеркнул военный.

Реакция командующего СБС на замечания Садового

В конце Роберт "Мадьяр" добавил, что не ему давать советы главе города, однако и Садовому не следует упрекать тех, кто днем и ночью защищает украинское небо.

Стоит отметить, что такую реакцию спровоцировал комментарий мэра Львова на обстрел города российскими дронами во вторник. В комментарии для медиа "Новости LIVE" Садовый заявил, что у него "вопросы есть ко всем" относительно того, как вражеские "Шахеды" смогли долететь до города и не были сбиты раньше. Чиновник также отметил в комментарии, что Львов постоянно закупает средства противодействия атакам для военных, в том числе антидронные системы.

Напомним, во время атаки на Львов 24 марта вражеский "Шахед" разрушил жилье бренд-дизайнера ВСУ Тараса Ищика.

