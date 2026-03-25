FPV-дрони проксі Ірану влучили по базі США: знищили Black Hawk та РЛС для NASAMS (відео)

24 березня FPV-дрони іракських бойовиків атакували базу "Вікторі Кемп" (Camp Victory) Сполучених Штатів Америки у передмісті Багдаду, написали OSINTери На кадрах з місця подій — влучання по вертольоту Black Hawk, який відкрито перебував на стоянці, та по радару ЗРК NASAMS, який саме працював та вистежував цілі.

Відео атаки FPV-дрона з'явилось у мережі 24 березня, коли, ймовірно, стався удар по базі "Вікторі Кемп" США, ідеться у дописі OSINTера з ніком Osinttechnical у соцмережі X. На записі бачимо, як ударний безпілотник підлітає до майданчика, на якому без укриття та захисту стоять два Black Hawk. Оператор FPV прицілюється, обирає кращу точку влучання та б'є у хвіст вертольота.

Інші кадри — влучання по радару AN/MPQ-64 Sentinel. При цьому іракські бойовики опублікували кадри оперативного контролю, на яких бачимо спалах у точці влучання, а потім безпілотник вільно облітає військову базу США.

На порталі Defense Express уточнили, що на відео з кадрами влучання по вертольоту навмисно закрили логотип на кабіні. За оцінкою аналітиків, може іти мова про вертоліт медичного призначення, по якому вдарили FPV. Також вказано, що радар AN/MPQ-64 Sentinel працює разом з ЗРК NASAMS — ця система ППО мала б закрити військову базу від цілей у радіусі 120 км, але, схоже, не допомогла.

Війна в Ірані — втрати авіації США

OSINTер опублікував інфографіку про стан авіації США на війні в Ірані станом на 25 березня, на четвертому тижні бойових дій. З'ясувалось, що Пентагон міг втратити 24 літаки сумарною вартістю близько 1 млрд дол. Окрім вертольота Black Hawk, ідеться про "мінус" один F-35, три F-15,шість заправників KC-135 (один розбився, п'ять пошкоджено), 12 дронів MQ-9 Reaper.

