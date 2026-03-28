ЗС РФ вдарили по Одесі "Шахедами": зруйнували пологовий будинок, деталі (відео)

У ніч на 28 березня російські окупанти вдарили по Одесі ударними дронами типу "Шахед", внаслідок чого у місті є руйнування житлового сектору та інфраструктури.

ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру міста, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Серігй Лисак.

"У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки", — написав Лисак.

Він уточнив, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району.

"Також у приватному секторі сталося загорання житлових будинків", — зазначив Лисак.

За його словами, постраждало четверо осіб. Їм усім надається необхідна медична допомога.

Водночас у місцевих телеграм-каналах публікують відео прильоту "Шахеда" по місту.

Самі вибухи в Одесі пролунали після першої ночі, про що повідомляв кореспондент Фокусу.

