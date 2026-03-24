"Під час тривоги": в Одесі знесли частину комплексу, який вважали пам'яткою архітектури, — ЗМІ

В Одесі на Французькому бульварі, 10 розпочали демонтаж будівель колишнього комплексу "Одесавинпром", які раніше намагалися визнати пам’яткою архітектури. Роботи стартували після того, як суд скасував вимоги чиновників щодо їх охорони та відновлення.

Як пише видання "Думська", підставою для проведення робіт стало рішення Одеського окружного адміністративного суду, який підтримав позицію власника території — компанії "Каплор 7".

Днями місцеві пабліки почали поширювати відео, на яких видно процес знесення будівель на Французькому бульварі. Очевидці стверджують, що техніка працювала під час повітряної тривоги — на фоні сирен, роботи ППО та польотів безпілотників.

"Місцеві жителі пишуть, що це пам’ятка архітектури. Демонтаж розпочали під час повітряної тривоги "під шумок"", — пише видання.

Зокрема, місцеве видання "Думська" зауважило, що ще у 2025 році департамент культури Одеської ОВА намагався зобов’язати власника укласти охоронний договір щодо складських приміщень та провести їх обстеження після пошкоджень унаслідок російської атаки дронами. Йшлося про будівлі, які чиновники вважали пам’яткою архітектури.

Як виглядала пам'ятка, яку демонтували

Як йдеться у рішенні на сайті Єдиного державного реєстру, навесні 2025 року департамент видав припис із вимогою оформити охоронний договір, а вже у липні — після фіксації пошкоджень від удару БпЛА — розпорядження про проведення спеціального обстеження та підготовку документації для відновлення об’єкта як пам’ятки.

Водночас власник — ТОВ "Каплор 7" — оскаржив ці рішення у суді. У позові компанія зазначила, що складські приміщення за адресою Французький бульвар, 10 не є об’єктом культурної спадщини, а отже не підпадають під вимоги щодо укладення охоронного договору.

Ключовим аргументом стала відмінність у адресах. Згідно з рішенням Одеської обласної ради 1991 року, пам’яткою архітектури є "Склади удільного відомства" 1895 року авторства архітектора Влодека, розташовані за адресою Французький бульвар, 6. Натомість будівлі за адресою №10 входять до майнового комплексу "Одесавинпром" і окремо до реєстру пам’яток не вносилися.

Суд дослідив матеріали справи та встановив, що департамент культури не надав належних доказів того, що саме складські приміщення на Французькому бульварі, 10 належать до пам’ятки культурної спадщини. Також було вказано на відсутність необхідної облікової документації та підтверджень внесення цього об’єкта до відповідних реєстрів.

Окремо у рішенні зазначається, що на території комплексу дійсно є інша будівля — пивзавод початку ХХ століття, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Щодо неї між власником та департаментом укладено охоронний договір, і вона не є предметом спору.

У результаті суд визнав протиправними та скасував як припис департаменту від травня 2025 року, так і розпорядження від липня того ж року. Зрештою вимоги до власника щодо складських приміщень були анульовані. Ймовірно, після цього на об’єкті розпочалися роботи зі знесення будівель, що й зафіксували очевидці на відео, поширених у мережі.

