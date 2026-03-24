"Во время тревоги": в Одессе снесли часть комплекса, который считали памятником архитектуры, — СМИ

В Одессе на Французском бульваре, 10 начали демонтаж зданий бывшего комплекса "Одессавинпром", которые ранее пытались признать памятником архитектуры. Работы стартовали после того, как суд отменил требования чиновников по их охране и восстановлению.

Как пишет издание "Думская", основанием для проведения работ стало решение Одесского окружного административного суда, который поддержал позицию владельца территории — компании "Каплор 7".

На днях местные паблики начали распространять видео, на которых видно процесс сноса зданий на Французском бульваре. Очевидцы утверждают, что техника работала во время воздушной тревоги — на фоне сирен, работы ПВО и полетов беспилотников.

"Местные жители пишут, что это памятник архитектуры. Демонтаж начали во время воздушной тревоги "под шумок"", — пишет издание.

В частности, местное издание "Думская" отметило, что еще в 2025 году департамент культуры Одесской ОГА пытался обязать владельца заключить охранный договор в отношении складских помещений и провести их обследование после повреждений в результате российской атаки дронами. Речь шла о зданиях, которые чиновники считали памятником архитектуры.

Как выглядел памятник, который демонтировали

Как говорится в решении на сайте Единого государственного реестра, весной 2025 года департамент выдал предписание с требованием оформить охранный договор, а уже в июле — после фиксации повреждений от удара БпЛА — распоряжение о проведении специального обследования и подготовке документации для восстановления объекта как памятника.

В то же время владелец — ООО "Каплор 7" — обжаловал эти решения в суде. В иске компания отметила, что складские помещения по адресу Французский бульвар, 10 не являются объектом культурного наследия, а следовательно не подпадают под требования по заключению охранного договора.

Ключевым аргументом стало различие в адресах. Согласно решению Одесского областного совета 1991 года, памятником архитектуры являются "Склады удельного ведомства" 1895 года авторства архитектора Влодека, расположенные по адресу Французский бульвар, 6. Зато здания по адресу №10 входят в имущественный комплекс "Одессавинпром" и отдельно в реестр памятников не вносились.

Суд исследовал материалы дела и установил, что департамент культуры не предоставил надлежащих доказательств того, что именно складские помещения на Французском бульваре, 10 относятся к памятнику культурного наследия. Также было указано на отсутствие необходимой учетной документации и подтверждений внесения этого объекта в соответствующие реестры.

Отдельно в решении отмечается, что на территории комплекса действительно есть другое здание — пивзавод начала ХХ века, которое имеет статус памятника архитектуры местного значения. По нему между владельцем и департаментом заключен охранный договор, и оно не является предметом спора.

В результате суд признал противоправными и отменил как предписание департамента от мая 2025 года, так и распоряжение от июля того же года. В конце концов требования к владельцу относительно складских помещений были аннулированы. Вероятно, после этого на объекте начались работы по сносу зданий, что и зафиксировали очевидцы на видео, распространенных в сети.

