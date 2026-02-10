В Киеве активисты снесли бюст Пушкина с памятника архитектуры: местные считают это "неуместным"

На Подоле в Киеве активисты самовольно демонтировали декоративный бюст русского поэта Александра Пушкина из дома конца XIX века. Что интересно, этот инцидент сразу спровоцировал дискуссию в сети, и большинство киевлян отметили, что в сносе фигуры не было необходимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный краевед и блогер Кирилл Степанец. По его словам, бюст Пушкина сняли без согласования местных властей, а просто взяли и убрали.

В Киеве активисты самовольно снесли бюст Пушкина Фото: Facebook

"В таком месте, где его особо никто не видел, плюс не согласовывая ни с кем. Это был последний Пушкин Киева, тоже больше сносить нечего. Очевидно, это было сделано с помощью альпинистского снаряжения", — отметил блогер в своей заметке.

В комментариях под постом пользовательница Daria Miroshnik написала, что родилась в этом доме и совсем не радуется такому "побеждению памятника". Также она добавила, что бюст русского писателя всегда был частью истории Подола, его почти никто не замечал, и такие действия просто сводят на нет работу других.

"То есть его даже не сильно видно, дому под 200 лет. Где был этот пламенный парень, когда дом почти снесли домом монстром рядом. Это все просто борьба с воздушными шариками, потому что бюст не может дать сдачи. И к сожалению, к большому сожалению такими действиями многие усилия других умножаются на 0", — написала женщина.

Комментарии под публикацией Фото: Скриншот

Свое мнение высказал и член Национального союза журналистов Украины Павел Авдокушин, и в частности нецензурно высказался об активистах, убравших бюст. По его словам, дело заключается не в Пушкине, а в том, что в Украине нет никакой ответственности за повреждение зданий до 1917 года, включая их элементы.

Бюст Алексанра Пушкина был размещен на доме конца XIX века Фото: Из открытых источников

Некоторые из комментаторов даже отмечал, что раньше и не знал о существовании этого бюста, и что он не был пропагандой "русского мира", а просто часть киевской истории. Другая пользовательница добавила, что бюст мог бы остаться "прикольной загадкой" для киевлян и ценителей Пушкина, несмотря на то, что не поддерживает имперские маркеры в других памятниках.

Комментарии под публикацией Фото: Скриншот

Стоит заметить, что на момент публикации новости Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не давал никаких комментариев.

На сайте "Киев — мой любимый город" отмечают, что бюст Александра Пушкина располагался на четвертом этаже дома по адресу улица Константиновская, 16 на Подоле. Монумент установили в 1899 году, к столетию со дня рождения поэта. Здание, в котором он находился, ранее было доходным домом и принадлежало мадам Рольник.

Также в материале пишут, что в Киеве насчитывалось девять памятников Пушкину: среди них бюсты в библиотеке имени Вернадского, во дворе гимназии напротив "Охмадита", в Музее Пушкина, мемориальная доска на улице Грушевского, бюст на станции метро "Университет", а также полноформатный памятник в парке на проспекте Победы.

Напомним, что памятник русскому поэту Александру Пушкину на Биржевой площади Приморского бульвара спрятали от одесситов за ориентированно-стружечными плитами.

Ранее Фокус писал, что на сайте Одесского горсовета появилась петиция с призывом вместо скрытого от посторонних глаз памятника российскому поэту Александру Пушкину установить скульптуру украинского блогера и телеведущего Антона Птушкина.