Птушкин вместо Пушкина: в Одессе предлагают увековечить в памятнике известного телеведущего

На сайте Одесского горсовета появилась петиция с призывом вместо скрытого от посторонних глаз памятника российскому поэту Александру Пушкину установить скульптуру украинского блогера и телеведущего Антона Птушкина.

Автором петиции указан Сергей Гнездилов, украинский общественный активист и военнослужащий, который публично оставил воинскую часть осенью 2024 года и вернулся после этого на службу.

Таким образом автор предлагает увековечить Птушкина за выдающиеся достижения в сфере кинематографии и замечательный документальный фильм "Антлантида", за развитие туризма в Одесской области и популяризацию региона.

"Понимаю, что сейчас идет национальная война с россией и нужно экономить каждую копейку бюджетных средств. Если у городского совета нет соответствующих средств – готов вместе с инициативой группой неравнодушных граждан профинансировать частичную трансформацию памятника А. Пушкину в памятник А. Птушкину", – говорится в тексте.

Петиция была подана 19 января и по состоянию на 23 января ее подписали всего четыре человека. Для того, чтобы ее рассмотрели, нужно еще 86 подписей.

Антон Птушкин инициативу Сергея Гнездилова пока никак не комментировал.

Памятник Пушкину в Одессе: что известно

Памятник российскому поэту Александру Пушкину на Биржевой площади Приморского бульвара, являющийся частью архитектурной композиции с фонтаном, был построен в 1889 году.

До 2023 года он входил в Государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Затем Кабинет министров принял решение исключить этот объект из списка.

Поскольку памятник "содержит символику российской имперской политики", в сентябре прошлого года глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о его демонтаже.

В декабре того же года горсовет выделил средства на проект демонтажа, в который входил и этот памятник, однако его так и не убрали.

Сейчас памятник спрятан от посторонних глаз за плитами ОСБ.

Отметим, что Птушкин – не единственный кандидат на место Пушкина. Ранее вместо российского поэта предлагалось там же поставить памятник президенту США Дональду Трампу.

Напомним, 4 сентября 2025 года в украинских кинотеатрах показали новый документальный проект Антона Птушкина — "Антарктида". Он посвящен работе украинских полярников на станции "Академик Вернадский". Картина имела огромный успех. Всего за месяц ее на YouTube посмотрели более 4 млн человек.

На премьере картины в столичном кинотеатре "Жовтень" собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса.