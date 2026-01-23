Птушкін замість Пушкіна: в Одесі пропонують увічнити в пам'ятнику відомого телеведучого

На сайті Одеської міськради з'явилася петиція із закликом замість прихованого від сторонніх очей пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну встановити скульптуру українського блогера і телеведучого Антона Птушкіна.

Автором петиції вказано Сергія Гнезділова, українського громадського активіста і військовослужбовця, який публічно залишив військову частину восени 2024 року і повернувся після цього на службу.

У такий спосіб автор пропонує увічнити Птушкіна за видатні досягнення у сфері кінематографії та чудовий документальний фільм "Антлантида", за розвиток туризму в Одеській області та популяризацію регіону.

"Розумію, що зараз триває національна війна з росією і потрібно економити кожну копійку бюджетних коштів. Якщо міська рада не має відповідних коштів — готовий разом з ініціативною групою небайдужих громадян профінансувати часткову трансформацію пам'ятника О. Пушкіну на пам'ятник А. Птушкіну", — йдеться в тексті.

Відео дня

Петиція була подана 19 січня і станом на 23 січня її підписали лише чотири людини. Для того, щоб її розглянули, потрібно ще 86 підписів.

Антон Птушкін ініціативу Сергія Гнезділова поки ніяк не коментував.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі: що відомо

Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну на Біржовій площі Приморського бульвару, що є частиною архітектурної композиції з фонтаном, був побудований 1889 року.

До 2023 року він входив до Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Потім Кабінет міністрів ухвалив рішення виключити цей об'єкт зі списку.

Оскільки пам'ятник "містить символіку російської імперської політики", у вересні минулого року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про його демонтаж.

У грудні того ж року міськрада виділила кошти на проєкт демонтажу, до якого входив і цей пам'ятник, однак його так і не прибрали.

Зараз пам'ятник захований від сторонніх очей за плитами ОСБ.

Зазначимо, що Птушкін — не єдиний кандидат на місце Пушкіна. Раніше замість російського поета пропонувалося там же поставити пам'ятник президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, 4 вересня 2025 року в українських кінотеатрах показали новий документальний проєкт Антона Птушкіна — "Антарктида". Він присвячений роботі українських полярників на станції "Академік Вернадський". Картина мала величезний успіх. Лише за місяць її на YouTube подивилися понад 4 млн осіб.

На прем'єрі картини у столичному кінотеатрі "Жовтень" зібрався весь цвіт вітчизняного шоу-бізнесу.