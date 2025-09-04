Підтримайте нас RU
Культура

Клопотенко, Дорофєєва, Кацурін і Корогодський: як пройшла прем'єра фільму Антона Птушкіна "Антарктида" (фото)

Міша Кацурін, Антон Птушкін і Надя Дорофєєва
Автор фото: Роман Єременко/Миша Кацурін, Антон Птушкін і Надя Дорофєєва

3 вересня в кінотеатрі Жовтень відбувся зоряний показ документальної тревел-стрічки Антона Птушкіна про його подорож "на край світу", а саме — в Антарктиду.

Фокус побував на події і розповідає про масштабну прем'єру.

Трейлер фільму "Антарктида"

Документальний фільм знімали на українській станції "Академік Вернадський". Зйомки тривали протягом одного тижня в березні 2025 року.

Антон Птушкін зняв усі етапи, які проходила 30-та Українська антарктична експедиція під час свого шляху до Антарктиди. Картина показує подорож на українському криголамі "Ноосфера", життя всередині станції та знайомство з побутом полярників. А також, оповідає про життя пінгвінів і дає змогу з ніжністю спостерігати за китами, яких у кадрі буде дуже багато.

антон птушкін
Антон Птушкін
Гарік Корогодський, Антон Птушкін
Гарік Корогодський, гостя вечора та Антон Птушкін
Тимур Мірошниченко, Антон Птушкін
Тимур Мірошниченко з сім'єю та Антон Птушкін
Маша Єфросиніна, Антон Птушкін
Маша Єфросиніна та Антон Птушкін
Антон Птушкін Женя Синельников
Антон Птушкін і Женя Синельников
Лера Толочина, Антон Птушкін, Євген Клопотенко
Лера Толочина, Антон Птушкін та Євген Клопотенко

На зірковій прем'єрі були помічені колеги по цеху і друзі Антона Птушкіна. Так, серед гостей були помічені: співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін, кухар Євген Клопотенко, співвласник Monobank — Олег Гороховський з дружиною, ведучий Андрій Бедняков і Олексій Дурнєв, а також ведуча Маша Єфросиніна, бізнесмен Гарік Корогодський і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

антон птушкін

У фінальній частині кіноогляду було організовано аукціон з метою збору коштів на підтримку учасників попередніх експедицій, які перебувають на фронті. Як лот було продано яйце пінгвіна. Його придбав Олег Гороховський за 500 000 грн.

Олег Гороховський, Антон Птушкін, Тамара Крючкова
Олег Гороховський, Антон Птушкін і Тамара Крючкова
антон птушкін прем'єра, яйце прем'єра
Яйце пінгвіна, яке Птушкін привіз з Антарктиди
антон птушкін, антарктида
Антон Птушкін представив свій новий фільм "Антарктида"
українська антарктична експедиція учасники
Учасники 29-ї Української експедиції в Антарктику

Гостей події пригощали їжею з раціону співробітників станції "Академік Вернадський".

