Клопотенко, Дорофєєва, Кацурін і Корогодський: як пройшла прем'єра фільму Антона Птушкіна "Антарктида" (фото)

3 вересня в кінотеатрі Жовтень відбувся зоряний показ документальної тревел-стрічки Антона Птушкіна про його подорож "на край світу", а саме — в Антарктиду.

Фокус побував на події і розповідає про масштабну прем'єру.

Трейлер фільму "Антарктида"

Документальний фільм знімали на українській станції "Академік Вернадський". Зйомки тривали протягом одного тижня в березні 2025 року.

Антон Птушкін зняв усі етапи, які проходила 30-та Українська антарктична експедиція під час свого шляху до Антарктиди. Картина показує подорож на українському криголамі "Ноосфера", життя всередині станції та знайомство з побутом полярників. А також, оповідає про життя пінгвінів і дає змогу з ніжністю спостерігати за китами, яких у кадрі буде дуже багато.

Антон Птушкін

Гарік Корогодський, гостя вечора та Антон Птушкін

Тимур Мірошниченко з сім'єю та Антон Птушкін

Маша Єфросиніна та Антон Птушкін

Антон Птушкін і Женя Синельников

Лера Толочина, Антон Птушкін та Євген Клопотенко

На зірковій прем'єрі були помічені колеги по цеху і друзі Антона Птушкіна. Так, серед гостей були помічені: співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін, кухар Євген Клопотенко, співвласник Monobank — Олег Гороховський з дружиною, ведучий Андрій Бедняков і Олексій Дурнєв, а також ведуча Маша Єфросиніна, бізнесмен Гарік Корогодський і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

У фінальній частині кіноогляду було організовано аукціон з метою збору коштів на підтримку учасників попередніх експедицій, які перебувають на фронті. Як лот було продано яйце пінгвіна. Його придбав Олег Гороховський за 500 000 грн.

Олег Гороховський, Антон Птушкін і Тамара Крючкова

Яйце пінгвіна, яке Птушкін привіз з Антарктиди

Антон Птушкін представив свій новий фільм "Антарктида"

Учасники 29-ї Української експедиції в Антарктику

Гостей події пригощали їжею з раціону співробітників станції "Академік Вернадський".

