Оля Навроцька, Алан Бадоєв і Jerry Heil: як пройшла презентація нової української книги в жанрі фентезі (фоторепортаж)
Днями в київській книгарні "Сенс" відбулася масштабна презентація першої частини літературної саги в жанрі фентезі авторства Олі Навроцької "Хорт. Перший характерник".
Фокус побував на події та ділиться враженнями від зіркового заходу.
Авторка Оля Навроцька поклала початок новому українському фентезі-всесвіту "Хроніки Сили", створеному у співавторстві з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим.
Подію відзначили відвідуванням друзі, колеги і члени сім'ї Олі Навроцької. Так, на презентації помітили чоловіка Олі — Олега Михайлюту (Фагота), співачку Jerry Heil, Ольгу Горбачову, Анну Завальську, телеведучого Женю Синельникова та багатьох інших.
"Головний герой книжки "Хорт" асоціюється в мене з усіма українськими захисниками, які хоч і не прагнули воювати, але вимушені боронити Україну й увесь світ від одвічної темряви. Для мене це український хлопець, який хотів жити звичайним життям, але був змушений стати героєм. Ми це бачимо щодня", — розповіла Ольга Навроцька. Як відомо, головний герой частково натхненний музикантом Фаготом, котрий прочитав гостям перший розділ.
Сюжет першої частини саги розгортається навколо хлопця-сироти, який дізнається про своє коріння і стає першим козаком-характерником, об'єднуючи богів і міфічних істот, щоб зупинити темряву, що насувається з північного сходу.
У сюжеті історії зустрічаються легенди про українських богів, історичні персонажі, історичні події та гумор.
