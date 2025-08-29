Оля Навроцька, Алан Бадоєв і Jerry Heil: як пройшла презентація нової української книги в жанрі фентезі (фоторепортаж)

Днями в київській книгарні "Сенс" відбулася масштабна презентація першої частини літературної саги в жанрі фентезі авторства Олі Навроцької "Хорт. Перший характерник".

Фокус побував на події та ділиться враженнями від зіркового заходу.

Авторка Оля Навроцька поклала початок новому українському фентезі-всесвіту "Хроніки Сили", створеному у співавторстві з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим.

Ольга Навроцька та Алан Бадоєв з гостею заходу

Подію відзначили відвідуванням друзі, колеги і члени сім'ї Олі Навроцької. Так, на презентації помітили чоловіка Олі — Олега Михайлюту (Фагота), співачку Jerry Heil, Ольгу Горбачову, Анну Завальську, телеведучого Женю Синельникова та багатьох інших.

"Головний герой книжки "Хорт" асоціюється в мене з усіма українськими захисниками, які хоч і не прагнули воювати, але вимушені боронити Україну й увесь світ від одвічної темряви. Для мене це український хлопець, який хотів жити звичайним життям, але був змушений стати героєм. Ми це бачимо щодня", — розповіла Ольга Навроцька. Як відомо, головний герой частково натхненний музикантом Фаготом, котрий прочитав гостям перший розділ.

Фагот прочитав першу главу книги

Ольга Навроцька з мамою

Женя Синельников

Ольга Навроцька та Ольга Горбачова

Фагот і Ольга Навроцька

Анна Завальська

Jerry Hell

Алан Бадоєв на презентації книги

Сюжет першої частини саги розгортається навколо хлопця-сироти, який дізнається про своє коріння і стає першим козаком-характерником, об'єднуючи богів і міфічних істот, щоб зупинити темряву, що насувається з північного сходу.

У сюжеті історії зустрічаються легенди про українських богів, історичні персонажі, історичні події та гумор.

