Оля Навроцкая, Алан Бадоев и Jerry Heil: как прошла презентация новой украинской книги в жанре фэнтези (фоторепортаж)

На днях в киевском книжном магазине "Сенс" прошла масштабная презентация первой части литературной саги в жанре фэнтези авторства Оли Навроцкой "Хорт. Первый характерник".

Фокус побывал на звездном событии и делится впечатлениями от звездного мероприятия.

Автор Оля Навроцкая положила начало новой украинской фэнтези-вселенной "Хроники Силы", созданной в соавторстве с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым.

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев с гостьей мероприятия

Событие отметили посещением друзья, коллеги и члены семьи Оли Навроцкой. Так, на презентации был замечен супруг Оли – Олег Михайлюта (Фагот), певица Jerry Heil, Ольга Горбачева, Анна Завальская, телеведущий Женя Синельников и многие другие.

"Главный герой книги "Хорт" ассоциируется у меня со всеми украинскими защитниками, которые хоть и не стремились воевать, но вынуждены защищать Украину и весь мир от извечной тьмы. Для меня это украинский парень, который хотел жить обычной жизнью, но был вынужден стать героем. Мы это видим каждый день", – рассказала Ольга Навроцкая. Как известно, главный герой частично вдохновлен музыкантом Фаготом, прочитавшим гостям первую главу.

Фагот прочитал первую главу книги

Ольга Навроцкая с мамой

Женя Синельников

Ольга Навроцкая и Ольга Горбачева

Фагот и Ольга Навроцкая

Анна Завальская

Jerry Heil

Алан Бадоев на презентации книги

Сюжет первой части саги разворачивается вокруг парня-сироты, который узнает свои корни и становится первым казаком-характерником, объединяя богов и мифических существ, чтобы остановить надвигающуюся с северо-востока тьму.

В сюжете истории встречаются легенды об украинских богах, исторические персонажи, исторические события и юмор.

