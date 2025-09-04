Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

Клопотенко, Дорофеева, Кацурин и Корогодский: как прошла премьера фильма Антона Птушкина "Антарктида" (фото)

Миша Кацурин, Антон Птушкин и Надя Дорофеева
Автор фото: Роман Еременко/Миша Кацурин, Антон Птушкин и Надя Дорофеева

3 сентября в кинотеатре Жовтень состоялся звездный показ документальной тревел-ленты Антона Птушкина о его путешествии "на край света", а именно — в Антарктиду.

Related video

Фокус побывал на событии и рассказывает о масштабной премьере.

Трейлер фильма "Антарктида"

Документальный фильм снимали на украинской станции "Академик Вернадский". Съемки длились в течение одной недели в марте 2025 года.

Антон Птушкин снял все этапы, которые проходила 30-я Украинская антарктическая экспедиция во время своего пути в Антарктиду. Картина показывает путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", жизнь внутри станции и знакомство с бытом полярников. А также, повествует о жизни пингвинов и позволяет с нежностью наблюдать за китами, которых в кадре будет очень много.

антон птушкин
Антон Птушкин
Гарик Корогодский, Антон Птушкин
Гарик Корогодский, гостья вечера и Антон Птушкин
Тимур Мирошниченко, Антон Птушкин
Тимур Мирошниченко с семьей и Антон Птушкин
Маша Ефросинина, Антон Птушкин
Маша Ефросинина и Антон Птушкин
Антон Птушкин Женя Синельников
Антон Птушкин и Женя Синельников
Лера Толочина, Антон Птушкин, Евгений Клопотенко
Лера Толочина, Антон Птушкин и Евгений Клопотенко

На звездной премьере были замечены коллеги по цеху и друзья Антона Птушкина. Так в числе гостей были замечены: певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин, повар Евгений Клопотенко, совладелец Monobank — Олег Гороховский с супругой, ведущий Андрей Бедняков и Алексей Дурнев, а также, ведущая Маша Ефросинина, бизнесмен Гарик Корогодский и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

антон птушкин

В финальной части киносмотра был организован аукцион с целью сбора средств в поддержку участников предыдущих экспедиций, пребывающих на фронте. В качестве лота было продано яйцо пингвина. Его приобрел Олег Гороховский за 500 000 грн.

Олег Гороховский, Антон Птушкин, Тамара Крючкова
Олег Гороховский, Антон Птушкин и Тамара Крючкова
антон птушкин премьера, яйцо премьера
Яйцо пингвина, которое Птушкин привез из Антарктиды
антон птушкин, антарктида
Антон Птушкин представил свой новый фильм "Антарктида"
украинская антарктическая экспедиция участники
Участники 29-й Украинской экспедиции в Антарктику

Гостей события угощали едой из рациона сотрудников станции "Академик Вернадский".

Напомним, ранее прошла презентация новой украинской книги в жанре фэнтези авторства Оли Навроцкой "Хорт. Первый характерник".

Также Фокус писал, как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве.