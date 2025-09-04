Клопотенко, Дорофеева, Кацурин и Корогодский: как прошла премьера фильма Антона Птушкина "Антарктида" (фото)
3 сентября в кинотеатре Жовтень состоялся звездный показ документальной тревел-ленты Антона Птушкина о его путешествии "на край света", а именно — в Антарктиду.
Фокус побывал на событии и рассказывает о масштабной премьере.
Документальный фильм снимали на украинской станции "Академик Вернадский". Съемки длились в течение одной недели в марте 2025 года.
Антон Птушкин снял все этапы, которые проходила 30-я Украинская антарктическая экспедиция во время своего пути в Антарктиду. Картина показывает путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", жизнь внутри станции и знакомство с бытом полярников. А также, повествует о жизни пингвинов и позволяет с нежностью наблюдать за китами, которых в кадре будет очень много.
На звездной премьере были замечены коллеги по цеху и друзья Антона Птушкина. Так в числе гостей были замечены: певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин, повар Евгений Клопотенко, совладелец Monobank — Олег Гороховский с супругой, ведущий Андрей Бедняков и Алексей Дурнев, а также, ведущая Маша Ефросинина, бизнесмен Гарик Корогодский и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
В финальной части киносмотра был организован аукцион с целью сбора средств в поддержку участников предыдущих экспедиций, пребывающих на фронте. В качестве лота было продано яйцо пингвина. Его приобрел Олег Гороховский за 500 000 грн.
Гостей события угощали едой из рациона сотрудников станции "Академик Вернадский".
