Суд освободил Гнездилова из-под стражи: он вернется на службу после публичного СЗЧ (видео)

Сергея Гнездилова освободили из-под стражи по решению суда. Через 3 дня он должен вернуться в воинскую часть и продолжить службу как оператор БПЛА.

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Военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который осенью 2024 года публично объявил о самовольном оставлении части и был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований, освободили из-под стражи. О решении суда об отмене меры пресечения 23 января сообщила его адвокат Анастасия Бурковская в комментарии hromadske.

Меру пресечения Сергею Гнездилову отменил Бабушкинский районный суд города Днепра.

Корреспондент "Радио Свобода" сообщила, что во время подготовительного заседания по делу Сергея Гнездилова его адвокат ходатайствовала о возвращении мужа на службу и лишении уголовной ответственности. Боец подтвердил, что готов вернуться в воинскую часть.

Через три дня Гнездилов должен возобновить службу в Силах обороны как оператор беспилотных летательных аппаратов.

В течение 7 дней возможна апелляция сторон процесса, отмечают журналисты.

Дело СЗЧ Гнездилова: подробности

Сергей Гнездилов объявил о СЗЧ в соцсети 21 сентября 2024 года. Он объяснил свое решение тем, что хочет донести до украинской власти проблему с демобилизацией в Украине и отсутствием четких сроков службы.

25 сентября пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что прокуратура открыла уголовное производство относительно возможного уклонения Сергея Гнездилова от службы.

9 октября Сергей написал в соцсетях, что он был задержан. В ГБР также заявили о задержании военнослужащего, не называя имени.

10 октября адвокат военного Александр Шадрин рассказал СМИ, что Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве и ему грозит наказание в виде лишения свободы на 12 лет.