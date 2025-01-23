Суд звільнив Гнезділова з-під варти: він повернеться на службу після публічного СЗЧ (відео)

Сергія Гнезділова звільнили з-під варти за рішенням суду. За 3 дні він має повернутися до військової частини та продовжити службу як оператор БПЛА.

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Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який восени 2024 року публічно оголосив про самовільне залишення частини та був затриманий працівниками Державного бюро розслідувань, звільнили з-під варти. Про рішення суду про скасування запобіжного заходу 23 січня повідомила його адвокатка Анастасія Бурковська в коментарі hromadske.

Запобіжний захід Сергію Гнезділову скасував Бабушкінський районний суд міста Дніпра.

Кореспондентка "Радіо Свобода" повідомила, що під час підготовчого засідання у справі Сергія Гнезділова його адвокатка клопотала про повернення чоловіка на службу та позбавлення кримінальної відповідальності. Боєць підтвердив, що готовий повернутися до військової частини.

За три дні Гнезділов має відновити службу в Силах оборони як оператор безпілотних літальних апаратів.

Протягом 7 днів можлива апеляція сторін процесу, зазначають журналісти.

Справа СЗЧ Гнезділова: подробиці

Сергій Гнезділов оголосив про СЗЧ у соцмережі 21 вересня 2024 року. Він пояснив своє рішення тим, що хоче донести до української влади проблему з демобілізацією в Україні та відсутністю чітких термінів служби.

25 вересня речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець повідомила, що прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення Сергія Гнезділова від служби.

9 жовтня Сергій написав у соцмережах, що його було затримано. У ДБР також заявили про затримання військовослужбовця, не називаючи імені.

10 жовтня адвокат військового Олександр Шадрін розповів ЗМІ, що Гнезділову повідомили про підозру у дезертирстві та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років.