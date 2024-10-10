Військовому Гнезділову, який пішов у СЗЧ, повідомили про підозру у дезертирстві, — ЗМІ

За словами адвоката бійця Олександра Шадріна, найближчим часом суд буде обирати Сергію Гнезділову запобіжний захід. Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який самовільно залишив військову частину та публічно про це оголосив, повідомили про підозру у дезертирстві. Про це "Суспільному" повідомив адвокат бійця Олександр Шадрін.

За словами адвоката, найближчим часом суд буде обирати запобіжний захід.

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Самоволка на очах у всіх — які наслідки матиме СЗЧ Сергія Гнезділова

Справа СЗЧ Гнезділова

Сергій Гнезділов 21 вересня написав пост у Facebook, де публічно повідомив, що йде в СЗЧ (самовільне залишення частини) "до встановлення чітких термінів служби".

"Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25 річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Наголошую, бездоганної. Сподіваюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", — зазначив Гнезділов.

25 вересня прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від служби військовослужбовцем Сергієм Гнезділовим. Обов'язок проводити розслідування тоді поклали на Державне бюро розслідувань. Проте на той момент, за даними джерел "Інтерфакс- Україна" Гнезділов не мав жодного процесуального статусу, а про підозру йому ще не повідомляли.

"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", — пояснював тоді співрозмовник агентства.

А вже 9 жовтня Сергій Гнезділов у своїх соціальних мережах повідомив, що його затримали працівники Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є "аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті", а також "деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові".

"Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України)", — повідомили в ДБР.

Сергію Гнезділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, 24 вересня у 56-й ОМБр заявили, що збираються провести службове розслідування за фактом самовільного залишення військової частини Сергієм Гнезділовим.