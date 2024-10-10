Военному Гнездилову, который ушел в СОЧ, сообщили о подозрении в дезертирстве, — СМИ

По словам адвоката бойца Александра Шадрина, в ближайшее время суд будет избирать Сергею Гнездилову меру пресечения. Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который самовольно оставил воинскую часть и публично об этом сообщил, сообщили о подозрении в дезертирстве. Об этом "Суспильному" сообщил адвокат бойца Александр Шадрин.

По словам адвоката, в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения.

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Самоволка на глазах у всех — какие последствия будет иметь СОЧ Сергея Гнездилова

Дело СОЧ Гнездилова

Сергей Гнездилов 21 сентября написал пост в Facebook, где публично сообщил, что уходит в СОЧ (самовольное оставление части) "до установления четких сроков службы".

"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ, до установления четких сроков службы, или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Подчеркну: безупречной. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации", — отметил Гнездилов.

25 сентября прокуратура открыла уголовное производство относительно возможного уклонения от службы военнослужащим Сергеем Гнездиловым. Обязанность проводить расследование тогда возложили на Государственное бюро расследований. Однако на тот момент, по данным источников "Интерфакс-Украина" Гнездилов не имел никакого процессуального статуса, а о подозрении ему еще не сообщали.

"Сейчас он находится на больничном, срок которого заканчивается в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", — пояснял тогда собеседник агентства.

А уже 9 октября Сергей Гнездилов в своих социальных сетях сообщил, что его задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является "аморальным по отношению к собратьям, которые остались на фронте", а также "деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, что однозначно работает на руку нашему врагу".

"После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины)", — сообщили в ГБР.

Сергею Гнездилову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, 24 сентября в 56-й ОМБр заявили, что собираются провести служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части Сергеем Гнездиловым.