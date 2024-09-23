Самоволка на глазах у всех — какие последствия будет иметь СОЧ Сергея Гнездилова

Related video

Ранее я уже писал, что закон об ослаблении ответственности за СОЧ проблемы перевода никак не решит. А вот опасные прецеденты создать может. Собственно, так и получилось.

Это показательно-медийное "добровольное СОЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, видимо, автор этого поступка не очень думает. Если это и привлекает к чему-то внимание, то только к тому, что нарушение дисциплины — это "нормально". Но ведь дисциплина — одна из основ любой армии.

А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют делать то же самое.

Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. Наоборот, на некоторых участках фронта российская армия достаточно успешно ведет наступательные действия. Поэтому "домой" мы пока что себе позволить не можем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно