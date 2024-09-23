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Думки

Самоволка на очах у всіх — які наслідки матиме СЗЧ Сергія Гнезділова

Військовий 56-ї бригади Сергій Гнезділов через Facebook повідомив, що йде в СЗЧ — до встановлення чітких термінів служби. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін коментує цей вчинок, звертаючи увагу на його негативні наслідки.

Максим Жорiн
Максим Жорiн
Військовий та політичний діяч
eye 252
ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал | На фронті втомилися всі - але це не привід йти
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Раніше я вже писав, що закон про послаблення відповідальності за СЗЧ проблеми переведення аж ніяк не вирішить. А от небезпечні прецеденти створити може. Власне, так і вийшло.

Оце показово-медійне "добровільне СЗЧ" матиме дуже сумні наслідки, про які, мабуть, автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни — це "нормально". Натомість дисципліна — одна з основ будь-якої армії.

А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме.

Всі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятися своїми справами. Але війна не закінчилася і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому "додому" ми поки собі дозволити не можемо.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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