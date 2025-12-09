Роботы вместо пехоты: что могут сделать для ВСУ наземные роботизированные комплексы

Не существует учебника, который показал бы, как должны выглядеть современные инженерно-фортификационные сооружения. Однако есть реалии, отталкиваясь от которых, можно спланировать эффективные фортификации. А не такие, как деды строили.

Сегодня приходится рыть целые сети тоннелей, чтобы осуществлять логистику и обеспечение. Классической линии обороны с системой окопов, как раньше, уже не существует. Изменилось все: расположение, маскировка позиций, защита логистических путей, фортификации.

И в этом очень важно усиливать технологичность подразделений, ведь большую часть пехотных задач можно возложить на НРК (наземные роботизированные комплексы — Ф.). Логистику, эвакуацию и даже боевые задачи могут выполнять роботизированные комплексы. В Третьем армейском корпусе есть успешные примеры применения НРК, которые и наносили поражения, и даже брали в плен. При этом ни один пехотинец не был задействован.

Пока что развитие технологий держится на мотивации отдельных командиров. Которые поддерживают инициативу, постоянно ищут пути для сохранения жизни своих людей и для наиболее эффективного выполнения задач. А хотелось бы, чтобы технологичность подразделений стала первоочередной задачей абсолютно для всего войска.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

