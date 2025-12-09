Роботы вместо пехоты: что могут сделать для ВСУ наземные роботизированные комплексы
Роботы берут в плен солдат противника — это уже не фантастика, такое уже случалось в российско-украинской войне. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин уверен, что наземные роботизированные комплексы могут выполнять большую часть задач пехоты.
Не существует учебника, который показал бы, как должны выглядеть современные инженерно-фортификационные сооружения. Однако есть реалии, отталкиваясь от которых, можно спланировать эффективные фортификации. А не такие, как деды строили.
Сегодня приходится рыть целые сети тоннелей, чтобы осуществлять логистику и обеспечение. Классической линии обороны с системой окопов, как раньше, уже не существует. Изменилось все: расположение, маскировка позиций, защита логистических путей, фортификации.
И в этом очень важно усиливать технологичность подразделений, ведь большую часть пехотных задач можно возложить на НРК (наземные роботизированные комплексы — Ф.). Логистику, эвакуацию и даже боевые задачи могут выполнять роботизированные комплексы. В Третьем армейском корпусе есть успешные примеры применения НРК, которые и наносили поражения, и даже брали в плен. При этом ни один пехотинец не был задействован.
Пока что развитие технологий держится на мотивации отдельных командиров. Которые поддерживают инициативу, постоянно ищут пути для сохранения жизни своих людей и для наиболее эффективного выполнения задач. А хотелось бы, чтобы технологичность подразделений стала первоочередной задачей абсолютно для всего войска.
