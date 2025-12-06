Штурмы с роботами, угроза "Рубикона", фронт зимой И комбат НРК 93 ОМБр

Комбат НРК AlterEgo Bbnk 93 ОМБр "Холодный Яр" Александр "Электрик" рассказал Фокусу, как украинская армия применяет роботизированные комплексы и пытается минимизировать привлечение людей в сверхсложных зонах, где опасность наибольшая.

- Александр, спасибо вам, что нашли время присоединиться, рассказать о том, что происходит сейчас на фронте. Расскажите сначала: как вы начали заниматься именно наземными роботизированными комплексами? И вы это начали делать именно в бригаде "Холодный Яр"? Это было ваше желание, или вас командиры направили, увидели, что у вас есть к этому талант?

- В начале 23-го года, где-то весной, когда мы уже выходили из крайних домов Бахмута, то была такая моя, скажем, активная война, где мы с врагом почти вплотную, по соседним комнатам воевали, по соседним домам стрелковыми боями... И я понял, что с такой войной реально мы долго не вытянем. То есть если мы будем сражаться в прямых стрелковых боях с врагом, которого в 10-20 раз больше, нам будет почти нереально выиграть. Поэтому я бросил идею, предложение: существует этакий концепт наземного дрона. Возможно, мы можем попробовать? Мы посоветовались, и я сказал: "Конечно, надо". Потому что к тому времени, когда я уже был в Бахмуте, у меня были наземные дроны, то моя жизнь была бы, пожалуй, совсем другой. И, возможно, не доходила бы до тех пехотных боев стрелковых.

А после выхода из Бахмута нас забросили в Серебрянский лес. И за буквально пару месяцев один из производителей собрал такого дрона и передал нам. То есть за три месяца был собран дрон, который уже поехал на боевые... И я, увидев такой концепт, этот дрон, имея тот опыт — понял, что если бы он у меня был в руках, я сделал бы в разы, в десятки больше и лучше с помощью этого дрона. Как минимум, я бы минимизировал свои ранения и повысил бы эффективность.

Интервью с комбатом НРК AlterEgo Bbnk 93 ОМБр "Холодный Яр" Александром "Электриком"

- Вот вы только что говорили, что Бахмут — это городские бои. Так? Применение таких НРК эффективно именно в городских боях? А Серебрянский лес — это, я так понимаю, в сторону Лимана и дальше, это уже зона боев — леса, вот такая территория. Насколько применение наземных роботизированных комплексов там удачное? Где это комфортнее — в городе или именно в лесной полосе?

- В лесу есть препятствия: по валеным деревьям, по проходимости, поэтому применение наземных дронов тяжелее. Но мы с этого начинали, мы на этом прокачались, и сейчас применение в городских боях, остальная местность — для нас, в принципе, уже нормальная рабочая обстановка. Мы доработали сразу дрон из самых тяжелых условий эксплуатации. Чтобы он не переворачивался, переезжал деревья, работали над связью, которая будет работать в лесу, и так далее.

- Вы можете нам сделать небольшой экскурс: какие вообще бывают НРК — колесные, гусеничные, еще для чего применяются? В принципе: логистика, эвакуация, возможно, для боевых действий даже?

- На сегодняшний день наземных дронов очень много, под сотню уже разных видов. Официально их делят по классам на малые, средние и большие, также и по применению: есть те, которые возят, логистика, есть эвакуационные, есть инженерные — которые минируют, и есть ударные, которые стреляют. То есть основная классификация — малые, большие, средние, и по задачам, которые они делают. Также делятся на колесные, гусеничные...

- Я так понимаю, колесные более быстрые, а гусеничные — более проходимые, да?

- В общем да, но гусеничные также можно делать быстрее. С гусеничными больше проблема в скорости управления. Быстрые они те и те, но управлять колесным немного легче, чем гусеничным. То есть есть преимущества в особенностях эксплуатации средств как гусеничных, так и плюсы и минусы колесных. Колесные круче, потому что они более маневренные. Они не то чтобы быстрее, но более маневренные. По грунтовым дорогам, по твердым дорогам, поверхностям они быстрее, потому что по асфальтированной дороге ездить на гусеницах не очень целесообразно, если это можно делать колесами. Для высокой дальнобойности — чем дальше мы едем, чем у нас сложнее задача, тем мы больше применяем гусеницу. А на каждый день лучше колеса.

- Вот насчет дальности. Я хочу, чтобы вы нам рассказали о килзоне. То есть мы знаем, что у врага есть килзона. С нашей стороны тоже есть килзона. Насколько ее большая протяженность? Отсюда вытекает вопрос о радиусе действия такого наземного дрона. Достаточно ли его достаточно? И, например, какой максимум он имеет?

- Наши килзоны растут с каждым днем. Как мы врагу наращиваем, так и он нам увеличивает. Поэтому требования к дронам с каждым днем становятся больше, больше и больше. Если первые миссии, первые применения были — когда ты дроны уже перед собой имеешь, это уже хорошо. Потому что ты того же раненого не несешь на себе, а везешь его на дроне, которым управляешь одной рукой, каким-то джойстиком. Вместо того, чтобы тянуть трехсотого, ты управляешь джойстиком. То есть первые применения были от таких дальностей. Сейчас мы ездим дронами на десятки километров. Так представьте себе прогресс: от десятков метров до десятков километров.

- А вообще самая большая дальность какая у вас была в операции? Что вот вы даже гордитесь, возможно, этими достижениями?

- У нас есть успешные миссии по эвакуации трехсотых даже на более чем сорок километров.

- Ого! Это довольно серьезно. А вопрос по РЭБам. Беда дронов, если это не оптоволокно, а управляемых дронов, — это то, что их гасят, то есть глушат РЭБом. Как с этим борются наземные роботизированные комплексы?

- Наземным дронам с РЭБами немножко легче, мы все-таки на земле, и РЭБам достичь до земли немного тяжелее. Но есть еще и наши РЭБы, которые возле нас ездят на пикапах и иногда могут мешать. Поэтому самая большая проблема с РЭБами — это взаимодействие. На самом деле, взаимодействие и с БПЛА так же. Они тоже жалуются, пилоты дронов, летательных комплексов, что им дают коридоры какие-то.

- Да, очень часто жалуются. Но я так понимаю, что это действительно решается коридорами и слаженностью, да? Насколько это возможно, когда боевое действие. При том, что у врага сейчас очень много дронов. То есть им помогает Китай, к сожалению.

- Очень донимают дроны на оптоволокне. Враг обошел эту проблему именно оптоволоконными дронами, им удается увеличивать расстояние. Задокументированный случай самого длинного расстояния работы оптоволоконного дрона — это пятьдесят километров.

- Скажите, пожалуйста, насколько опасны именно вражеские дроны для наших наземных роботизированных комплексов? Есть ли у нас какие-то средства, эээ, обходить их?

- Оптоволоконные дроны на сегодняшний день — это одна из самых больших проблем всего войска. Это глобальная проблема, и это также проблема и наземных дронов. Единственный плюс у нас, что мы немного меньше, нас труднее увидеть, и нам гораздо дешевле потерять дрон, чем что-либо другое в Вооруженных Силах, что уничтожается FPV-дроном. Поэтому само наше присутствие в килзонах, на самом деле, вот то, что мы ездим... Чем больше мы ездим, тем больше экономим общие ресурсы — и все. Потому что наши дроны — это самое дешевое средство. И когда он уничтожается, то мы уже помогаем, боремся с ними, просто реально ловя удары, принимая удары на себя. Если эти дроны не поражают нас, то они поражают пикапы, технику и, не дай Бог, людей. Поэтому, теряя наши дроны, мы уже экономим — в первую очередь человеческий ресурс. Потому что работу, которую мы делаем, раньше все время приходилось делать руками людям, а сейчас это делают дроны.

Поэтому вот основное у нас противодействие — это мы. Мы сами есть противодействие, то есть наши дроны. Если уж говорить более глубоко, то есть определенные тактики, методы, определенные наработки, разработки, и много в этом направлении работаем. Но — не очень часто многое можем говорить.

- А давайте поговорим о том, что можно. О прошлых операциях. Возможно, та операция, которой вы гордитесь? Успешная операция, именно выполненная с помощью наземных роботизированных комплексов.

- Ну, у нас уже за плечами, там, сотни, тысячи даже миссий. И реально каждую из них можно описать и гордиться. Конечно, есть много уникальных миссий, которые для большинства, для многих в свое время были впервые выполнены. Они наиболее, пожалуй, запоминаются. Но те, что помнятся больше всего — это, конечно, миссии по эвакуации раненых. Это самые сложные миссии. Самая сложная работа, которая есть, пожалуй, в НРК — это вывозить раненых. Потому что одно дело везти провизию, другое дело — раненых. И есть у нас немало, десятки эвакуаций раненых. И каждая такая эвакуация незабываемая, потому что это нереально сложная, очень серьезная и ресурсозатратная миссия. Потому что часто другого способа достать трехсотого, чем используют сейчас американцы, нет. Приходится очень много тратить ресурсов, и этим, соответственно, такая миссия запоминается.

Есть у нас неоднократные миссии, когда мы вывозили бойцов даже из окружения, где они много-много дней находились на позициях, получали ранения и долгое время туда никто не мог добраться, а мы к ним заезжали. И удавалось-таки вывозить из окружения раненых бойцов и спасать им жизнь. Таких случаев у нас уже десятки, и о каждом можно долго-долго рассказывать.

Есть случаи, когда мы ехали сразу двумя дронами за двумя ранеными, и не могли доехать, потому что перед тем была уничтожена наша техника на дороге, и она перекрыла полностью дорогу, проезда не было, потому что сразу на дороге обрыв и водные препятствия. Поэтому отправляли по два дрона за раз, чтобы когда один при объезде застрянет, то ехали другим, чтобы он или помог, или добрался по объездной дороге. Мы делали по две, по три попытки, даже есть случаи по шесть попыток вытащить одного раненого. Приезжали двумя дронами, одним объезжали это препятствие едва-едва, забирали двух раненых на один дрон, возвращались обратно к тому препятствию, которое не могли объехать по дороге.

Нас поражал FPV-дрон на оптоволокне: вот этих двух бедолаг, которых мы везли уже ранеными, их еще раз поразил FPV-дрон. Причем было прямое попадание в дрон, но выжил — как дрон, так и бойцы. Получили минимальные повреждения. Дрон продолжил движение, подъехал к тому участку перекрытой дороги, после чего бойцы вылезли из этого дрона, хотя были достаточно тяжело уже ранены. Они не смогли перебраться через этот участок перекрытой дороги, поэтому мы вторым дроном объехали, и потом они уже загрузились на два дрона. То есть один дрон вез, который был поражен FPV-дроном, и потом двумя дронами смогли вывезти тех раненых на расстояние более десятка километров.

- Это прямо какая-то миссия. Это очень круто. Я так понимаю, что этот дрон, который смог проехать, который пережил поражение и вывез бойцов, на самом деле у вас счастливый.

- Да, есть счастливые дроны, которые у нас переживали более десяти вражеских FPV-ударов.

- Вы их особенно бережете, я думаю. Бывают такие вещи, которые действительно приносят удачу. Я знаю, что вы не просто работаете с дронами, а вообще занимаетесь их разработкой. Расскажите, как это происходит? На самом деле вы стоите на истоках, на первоисточнике вообще зарождения этой темы: роботизированные наземные комплексы. Расскажите немножко именно о разработке таких систем.

- У нас с этим все гораздо проще, чем, пожалуй, у остального мира. У нас есть потребность в чем-то: минировать, например. А минировать руками мы не можем. И иногда были такие случаи, когда чуть ли не на велосипедах эти мины завозили, чтобы их туда установить, потому что их невозможно физически занести туда и подъехать другим способом. Вот мы и придумывали установку, которая может эти мины сама завезти и сама расставлять.

Мы реально лучше всех видим потребность на войне, потому что она у нас перед носом. Нам не нужно, как всем производителям, искать — где-то, кого-то, кто это может подсказать, как оно хотя бы выглядит, чтобы под это "что-то и как-то" сделать то, что решит проблему, которую они не видят. Нам легче всего с этим, потому что у нас это все здесь, перед носом. То есть есть есть потребность установить мины — мы знаем, как их ставить, знаем, что для этого надо, чтобы их поставить. Поэтому взяли и сделали такую установку.

Есть необходимость поставить невзрывные заграждения, колючую проволоку, путанки. Это всегда делалось руками, но сейчас то, что делается руками, очень опасно. Мы посмотрели, как оно ставится руками, подумали, как мы можем это сделать. Заехали на мастерскую, собрались, один, два, три, попробовали, выехали — и так с десятого, двадцатого раза собрали рабочее решение. И так мы уже наделали этих решений десятки — реально рабочих. Из-за того, что мы видим, как оно должно работать, и просто реализуем.

Позже эти решения, которые мы в гараже зубилом, молотком, паяльником собрали, передаем уже на производство. А производства их просто масштабируют, дорабатывают. В своих условиях, правильных, не гаражных — и запускают в серию.

- А бывает обратный путь? Например, когда разработчик какую-то модель отдает вам на тестирование. И, например, вы просто говорите: вот здесь и здесь классно, а здесь нам не хватает чего-то, то есть оптимизируете. Вот такой процесс, в обе стороны — работает?

- Постоянно. Это, пожалуй, единственный эффективный процесс, если он делается где-то далеко. То есть, если что-то сделалось и оно не пришло сюда, не протестировалось, то оно в принципе в большинстве случаев не может быть рабочим. Потому что все средства, которые где-то там создаются для войны, но войны они не видели, не могут быть рабочими. И у нас есть стандарт уже, по сути.

Мы не можем взять средство в использование, на работу, если оно не прошло боевого испытания. Потому что боевые условия нереально сымитировать где-то на полигоне, нереально симулировать и, соответственно, гарантировать свое средство, что оно будет рабочим в зоне боевых действий — без тестов в зоне боевых действий. Поэтому мы часто работаем с производителями, показываем их ошибки. И может быть десяток раз за одну отправку.

- А вообще обслуживание этих комплексов происходит на базе вашей бригады? То есть специалисты в самой бригаде могут отремонтировать, если необходимо, если это небольшие повреждения, и дрон может работать дальше. Это делается на базе бригады?

- На самом деле даже не на базе бригады, а своими силами. У нас есть свои мастерские, и мы ремонтируем нередко еще многим-многим другим бригадам.

- Вы говорите о своем батальоне, да? То есть ваше подразделение это делает?

- Да. Это то, что является одним из главных условий для эффективной работы этих дронов. Наличие такой мастерской в первую очередь.

- И специалистов.

- Для ремонтного применения будет минимальным.

- Понятно. Интересный есть вопрос к вам. Вы рассказали о дронах, которые занимаются логистикой, которые занимаются очень важным делом — эвакуацией. Дроны, которые минируют. Это вообще крутая история, потому что когда это делалось руками... Неоднократно слышала эти истории от военных: тяжелые мины, а ты должен их руками нести на большое расстояние, минировать. Это очень тяжелая работа на самом деле. То, что вы придумали механизм, который это может делать без применения человеческой силы, это очень круто. Это и сохранение жизни и здоровья, потому что взорвать спину можно. Это очень тяжелая работа, на самом деле. За это благодарность, наверное. Если это можно будет масштабировать, вообще будет очень крутая история.

А вопрос об ударных наземных роботизированных комплексах. Например, можно ли их использовать в операциях боевых, то есть как помощь людям? Бывали ли такие случаи? Возможно, что-то об этом расскажете?

- Не то чтобы можно, а надо. И давно нужно, и мы это делали, и делаем неоднократно и, можно сказать, уже системно. Поэтому это очень перспективное направление. Оно не является еще раскрытым, не является таким массовым в применении, но очень перспективное. Если дрон может что-то делать, например, стрелять (а он может), то это нужно нужно развивать, это облегчает работу пехотинцев, соответственно, их бережет. Чем больше делают дроны, тем меньше работы остается людям.

- То есть вы видите их применение даже в штурмовых действиях?

- Да, конечно. Мы это практикуем, и при правильном применении, планировании это показывает очень хорошие результаты.

- А возможно ли применение даже не одного дрона, а, например, отрядов ударных? Я сейчас больше фантазирую, но на самом деле это хорошая история, потому что вы говорите о сохранении жизни и здоровья людей, наших военных, то есть о самом ценном, что у нас есть. Возможно ли, что будут какие-то отряды? Я понимаю, что это тема будущего, но насколько, по вашему мнению, это будущее близко к нам? Мы же видим, как бурно развиваются технологии.

- Например, более двух лет назад мы уже применяли по несколько ударных дронов на одну штурмовую миссию, и эффективно их применяли. Это уже есть. Это не будущее. Это работает. Это реальность. Это уже сегодня.

- Спрошу ваше экспертное мнение. Этот вопрос уже неоднократно поднимался СМИ, спрашивали журналисты: возможно ли будет со временем заменить роботами людей, которые идут на самых опасных миссиях? Или все-таки без участия человека это невозможно? Я имею в виду не пилота. Я понимаю, что пилот работает на расстоянии. А вот именно в штурмовых действиях. Увидим ли мы такое в ближайшем будущем?

- Нередко в последнее время слышу этот вопрос и даю всем один ответ. Мы не можем заменить людей. Человека никто никогда не сможет заменить. Но то, что он делает, мы можем заменить. И чем больше мы заменим того, что делает человек, тем меньше для него останется работы, тем безопаснее и живее он будет.

- Это очень хорошие слова. Я надеюсь, что мы будем очень быстро двигаться в этом направлении, потому что нам нужно сохранять самое ценное, что у нас есть. Это единственное, наверное, что может сохранить нас. Единственные гарантии безопасности страны — это наша армия, это люди, которые воюют. Сейчас это наш самый ценный ресурс, даже не ресурс, а те, благодаря кому мы живы сейчас. На самом деле я имею возможность говорить с вами именно благодаря этому.

Хотела еще вернуться к вопросу килл зоны. Она увеличивается. И есть такая тенденция, по крайней мере то, что я могу говорить по пилотам дронов, их пытаются отводить подальше, на более безопасное расстояние. Чтобы пилот работал удаленно, потому что обучение пилота, человека, который уже с опытом, это довольно длительное время нужно потратить — на то, чтобы просто научиться, натренироваться работать с дроном. Это тоже сохраняет жизнь. Правильно я понимаю, что сейчас пытаются в Вооруженных Силах минимизировать опасность для пилотов дронов?

- Именно так. И чем дальше, тем безопаснее. Чтобы оттягиваться дальше и быть безопаснее, нам нужно наращивать техническое развитие, двигаться в направлении развития технологий. На сегодняшний день это одна из основных наших надежд на реальную победу в войне.

- Есть ли какая-то разработка, которая сейчас действует и которая себя показала очень классно в боевых действиях, которой лично вы гордитесь? Именно по наземным роботизированным комплексам. Не спрашиваю подробности, я понимаю, что это не нужно говорить. Но ваш любимец есть?

- Наземный дрон.

- Наземный дрон? А что он делает? Просто: что он делает? Без деталей особых.

- На сегодняшний день мы, пожалуй, больше десятка производителей помогли с их дронами. Подсказывали, дорабатывали, тестировали, проверяли их на боевой, указали на недостатки. Более десятка дронов с десятком различных изменений в этих дронах. Это благодаря нам. И у нас есть один основной дрон, на котором мы уже таких изменений сделали, пожалуй, сотню.

- А скажите, пожалуйста, не является ли это проблемой, когда у нас очень большой перечень моделей будет, много производителей, то есть нецентрализованное производство. Возможно, есть и в этом плюсы, когда многие производители предлагают свои продукты, то есть между собой конкурируют и предлагают все более интересные и интересные разработки. Но не станет ли это усложнением в плане обслуживания таких комплексов? Когда у нас, как говорят, парк техники, она вся разная, и это разные детали. В этом нет проблемы? Или вы знаете, как это решить?

- И да, и нет. Проблемы, конечно, из-за разнообразия этих всех средств, есть. Это плохо. И хотелось бы иметь, конечно, какой-то один универсальный дрон, как автомат Калашникова — потому что работает то, что просто, дешево и эффективно. Идеально было бы, чтобы у нас было несколько видов дронов, по классам. И все производители, которых у нас очень много, делали эти основные несколько дронов, а не придумывали заново велосипед и проходили путь, который уже давно пройден.

Но есть от этого свои плюсы: все работают по-своему, в разном направлении и есть возможности получить какой-то лучший, доработанный или технологически продвинутый продукт. Потому что они смотрят, дорабатывают что-то уже готовое, то, что кто-то годами дорабатывал, а они это уже получили сразу. И они таким образом дорабатывают, и их точка отсчета разработок намного выше. Мы получаем со временем, я это вижу, реально интересные, крутые решения, к которым мы еще очень долго бы шли, потому что их начальный уровень, другой. И это также прикольно, потому что оно дает свои результаты.

- То есть эта конкуренция дает развитие новым интересным идеям, да? А вы в начале нашего разговора сказали, что даже если по наземному дрону удары вражеского БПЛА, вы все равно победили, потому что этот удар мог прийтись или по человеку или по автомобилю. То есть мы уже минуснули технику врага таким образом, по сути. А скажите, пожалуйста, какая средняя себестоимость наземного роботизированного комплекса? Я понимаю, что будет очень приблизительная цифра, но просто хотя бы порядок понимать, сколько это может быть.

- Минимальная в районе 7-8 тысяч долларов, средняя где-то 10-15, до 20 тысяч долларов. Это зависит и от размера, типа, что он делает и какие на нем обвесы стоят, от того стоимость будет расти.

- Спасибо, интересная информация. А сейчас я перейду к важному вопросу. У нас в стране идет мобилизация. Не без проблем, к сожалению. Видим много вопросов со стороны военных, например, к тому, что недостаточно мы мобилизуем людей. Хотелось бы, чтобы все-таки этот вопрос страна решала централизованно, то есть находила какие-то пути коммуникации с людьми. Но есть такой вариант как рекрутинг. И он довольно цивилизованный. Скажите, пожалуйста, применяете ли вы рекрутинг именно в своем подразделении, в вашем батальоне наземных роботизированных комплексов? И какие должности у вас сейчас есть?

- К нам люди идут по собственному желанию. Мы набираем в первую очередь людей мотивированных. Должностей у нас много, и работу мы можем гарантировать всем, кто хочет работать, и работать, при том, по той специальности, которую он выберет, или ту, которую он будет делать лучше всего. У нас есть возможность дать людям специальность, по которой они покажут себя лучше всего. Не просто как карты, расклад в колоде выбирают — это твое, а реально применить человека в том направлении, где он может себя проявить лучше всего.

Нередко люди к нам приходят по одной специальности, но со временем понимают, осваивают все то, с чем мы работаем, поэтому они занимаются совсем другим и себя проявляют куда круче, чем, например, то, с чем они пришли. Поэтому рекрутинг — это рабочая схема. У нас так десятки людей уже пришли, они работают, и можно сказать, что все у них достаточно более чем хорошо.

Мы обучаем сами. У нас есть школа, которая обучила уже сотни бойцов из разных подразделений, не только своих. Мы полностью автономны, независимы, и благодаря этому работаем, показываем результат.

- А скажите, любой человек может попасть в ваше подразделение или вы все-таки отдаете предпочтение каким-то определенным специальностям? Если человек в гражданской жизни, например, работал инженером, механиком или айтишником.

- Да, у нас есть приоритет по тем людям, за кого мы готовы бороться, иногда даже переводить или помочь переводить из других подразделений, или тех, кого мы забираем из СЗЧ. Среди тех бойцов, которые ранее оставили свои воинские части (а таких мы также набираем) — по ним у нас уже отбор, там есть приоритет по специальностям. Больше всего нужна для нас профессия — это именно инженеры, которых упоминали, айтишники, программисты, узко специальные люди, которые помогут нам с обслуживанием, с разработками, внедрением, применением.

Нужны операторы, нужны водители, нужны техники, механики. Даже делопроизводители — нам нужно много всех. Главное требование для нас — это мотивация, надо хотеть работать.

- Где человек может посмотреть перечень вакансий, специализаций? Кого вы ищете и как работает этот механизм? Например, человек выбрал, и дальше что с ним происходит?

- Где найти? На всех официальных ресурсах, Интернет — Фейсбук, Инстаграм, Тик-ток, сайты официальные, номера горячей линии телефонов, куда можно обратиться. Заполнить анкету. Эту анкету обработают, просмотрят, передадут нам — с вами свяжутся. Вы пройдете собеседование как минимум по телефону. Позже, если это всех устраивает, мы даем инструкцию, что нужно делать, чтобы попасть именно к нам в подразделение. Мы это делаем через свои учебные центры, где можем гарантировать, что этот боец никуда не денется, его никуда никто, кроме нас, не заберет.

- То есть у вас таких случаев не было, да? Это действительно такая предосторожность, что человек выбирает подразделение, а его могут из учебного центра забрать в совсем другую бригаду.

- Это учебный центр, который наших людей тренирует. Поэтому там другим доступа нет. Это невозможная ситуация.

- То есть, вы решили проблему локально. Поняла вас. Что ж... Мы узнали, как работаем мы. Но очень важно понимать, как работает враг. Именно по наземным роботизированным комплексам, что противопоставляют нам россияне? Насколько они сейчас активны в этом направлении? Мы знаем, скажем, что это их разработка — дроны на оптоволокне, к сожалению, они нас опередили в этом. То есть мы сейчас их должны догонять. А в наземных роботизированных комплексах кто сейчас лидирует и насколько у россиян эта отрасль развита? Что они нам противопоставляют?

- Они, как уже неоднократно делали, повторяют за нами. Видят наш успешный опыт. Пытаются его перенять, масштабировать — как, в принципе, со всем: с FPV-дронами, с другими дронами. И так же они идут за нами по пятам, скажем так. Пытаются. Пока что, к счастью, у них это все так себе получается, но есть попытки. Они за нами копируют и пытаются внедрить. Пока что они существенно от нас отстают.

- Отстают. Но мы с вами говорили, что на самом деле есть помощь Китая: насколько она сильна? Могут ли они сделать, например, какой-то рывок? Насколько Китай помогает россиянам, это на самом деле такой фактор, который их усиливает?

- Да понятное дело, что помогает, и очень. Мы это все видим по воздушным дронам, и по наземным все так же. Китай к ним ближе, Китай — кто платит деньги, тому и помогает. Он на два фронта работает, как на нас, так и на них. Но на них гораздо больше. Помощь от Китая у них существенная, и мы ее видим уже годами. То же касается и наземных дронов.

- Мы знаем, что россияне скопировали наш опыт и создали свое подразделение именно по БПЛА — "Рубикон" так называемый. Оно считается наиболее профессиональным, крупнейшим в России. Слышали ли вы о нем, сталкивались ли во время войны? Такой ли страшный черт, как его рисуют? Действительно ли они такие сильные, как говорят?

- Дело не в том, что сильные. Дело в том, что обеспечены. У них есть люди, есть ресурс. А это то, что гарантирует результат. Да, у них есть возможности, и они их реализовывают. На самом деле "Рубикон" не отличается чем-то от большинства наших топ БПЛАшных подразделений. Проблема в том, что он есть у врага. Он есть, он эффективен, он работает. А это уже весомый аргумент, который много делает нам горя.

Мы с ним сталкивались неоднократно, и периодически они уничтожают наши дроны. Но при этом всем, какими бы они мифическими и немифическими ни были, мы продолжаем работать, показываем результат, мы все равно работаем. И как раз наземные дроны — это то, что эффективно работает в зоне действия "Рубикона". И поэтому нужно нам развивать противодействие. Наращивать НРК, чтобы такие подразделения как "Рубикон" не могли эффективно себя показывать.

Чем мы на самом деле их опережаем, это новые идеи. Это, наверное, вообще развитие БПЛА. Мы задали тон, и мы должны держать в этом первенство: как и было в начале, в разработках. Мы не имеем права останавливаться. Постоянное развитие, наращивание, систематизация — это наша основная надежда в победе на сейчас.

- Задам вам более философский вопрос. Помните ли вы первый день полномасштабной войны? Война с россиянами продолжается уже давно. Но именно этот день страшный, когда мир для нас, украинцев, переломился на "до" и "после". Вы его помните? А со времен полномасштабки — был ли какой-то случай, который, наверное, вы будете помнить всю жизнь? Знаете, бывает точка, которая либо что-то изменила в вас, либо для вас, наверное, будет важным воспоминанием.

- Знаете, о начале полномасштабки можно, наверное, написать целую книгу — о первых трех днях. Потому что эти первые три дня были, в моем понимании, решающими во многом. Я полномасштабку встретил в Киеве. И на третий день я написал, она где-то есть, записка. Я сказал, что мы войну уже выиграли. На третий день войны мы ее уже выиграли. Правда, четвертый год мы решаем, какой ценой.

Очень много произошло за первые три дня, и это можно рассказывать очень долго. Можно еще один эфир делать только о первых трех днях полномасштабки. Помню первый телефонный звонок, в пять утра, когда мне позвонил побратим со словами, что началось. У меня в то время уже собраны были вещи, потому что мы за несколько дней уже ждали и понимали, что это будет. Вопрос был — сегодня, завтра, послезавтра.

Эффектно было, когда я достал винтовку, которая у меня была заготовлена: достал рюкзак с балкона, а моя винтовка лежала под детской кроватью. Там такая специфическая детская кровать, которую нужно было открыть. Я открыл, достал оттуда винтовку, патроны, магазин, начал это все снаряжать, готовиться ехать... А жена собирала вещи для того, чтобы покинуть Киев и уехать в далекое безопасное место, в село к родителям.

И вот я в одну сторону складывал вещи, а жена в другую, а ребенок, которому было семь лет, молча просто встал, собрал свой рюкзак школьный, открыл комод с вещами и игрушками, выгреб эти все игрушки, на пол высыпал, среди них нашел детский автомат, вложил его в рюкзак, надел рюкзак, взял поводок от собаки, кота в руки и первый стал на выходе из квартиры со словами: "Я готова". Она просто молча, хладнокровно... Когда я волновался по-своему, жена плакала, а ребенок молча просто взял рюкзак, детский автомат, поводок от собаки, кота на руки и — "я готова", куда идет, все.

Это было реально незабываемо, и очень долго.