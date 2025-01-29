Дерибан и чужие интересы: в чем минусы финансовой помощи Украине из-за рубежа

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История с остановкой финансирования украинских грантовых программ — это очередное подтверждение тезиса о том, что все процессы в стране должны быть максимально независимыми и самодостаточными.

Сегодня Украина зависима от зарубежных партнеров почти во всех сферах: от военной до социалки. Можно сказать, что сложились такие условия, и списать на войну. Но это не в 2022-м началось. Очень удобно было брать гранты или накапливать долги для следующих поколений. А вместо того, чтобы действительно вкладывать в инфраструктуру и развитие — дерибанить все эти деньги по дороге.

Только всегда надо помнить об обратной стороне помощи из-за рубежа. Во-первых, это навязывание своих интересов, своей политики. Если нам дают вооружение, то и будут сажать за стол переговоров даже против нашего желания. Если дают на реформы — то будем плодить уполномоченных по гендерной политике.

Ну, а во-вторых, эта помощь просто может закончиться в любой момент. И все рухнет к х...м.

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