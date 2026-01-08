Вместо памятника Пушкину в Одессе может появиться Трамп: горсовет зарегистрировал петицию

В Одессе предложили заменить бюст российского поэта Александра Пушкина на Биржевой площади Приморского бульвара на памятник 47-му президенту США Дональду Трампу. Автор петиции аргументирует свою инициативу тем, что американский лидер "существенно влияет на глобальную повестку".

Петицию о замене памятника Пушкину в Одессе на памятник Трампу создал Тимур Вендин. Она зарегистрирована на платформе "Социально активный гражданин" 8 января, сбор подписей продлится до 8 апреля 2026 года. На момент публикации новости было собрано 14 подписей из 1 000 необходимых.

Автор петиции пояснил, что, по его мнению, объекты монументального искусства в городе должны соответствовать современному общественному контексту.

"Общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и актуальные ценности, дискуссии и культурные процессы", — написал Тимур Вендин.

На его взгляд, президент США Дональд Трамп является одной из самых заметных фигур в мировой политике текущего века, которая существенно влияет на международные отношения и глобальный порядок.

Відео дня

В Одессе собирают подписи за замену бюста Пушкина памятником Трампу Фото: скриншот

"Установка его бюста может рассматриваться как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии", — заявил автор петиции.

При этом он предложил не уничтожать бюст Пушкина, а демонтировать и перенести его в музей или другое специализированное культурное пространство, чтобы сохранить памятник в соответствующем историческом контексте.

Одесситы обливали краской памятник русскому поэту Пушкину на Приморском бульваре Фото: Думская

Что известно о памятнике Пушкину в Одессе

Бюст русского поэта Александра Пушкина — бронзовый бюст на гранитном постаменте — появился в Одессе на Приморском бульваре в 1889 году.

Он был в Государственном реестре недвижимых памятников культурного наследия национального значения, пока Кабинет министров Украины в 2023 году не решил исключить его из списка. В сентябре 2024 года председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о демонтаже бюста россиянина, в декабре того же года городской совет выделил на это средства, однако памятник до сих пор остался на месте.

В октябре 2025 году бюст Пушкина в Одессе закрыли ОСП Фото: Суспільне

30 октября СМИ сообщали, что в Одессе памятник Пушкину спрятали от посторонних глаз за ориентированно-стружечными плитами по распоряжению главы областной военной администрации.

Напомним, 10 декабря медиа рассказывали, что во временно оккупированном Донецке поставили памятник сыну заместителя главы ЦРУ Майклу Глоссу.