Майкл Глосс позиционировал себя, как антифашиста, экоактивиста и защитника прав женщин, но в итоге стал фотографироваться с советской символикой и подписал контракт с российской армией.

Российская пропаганда начала активно делать героя из американца Майкла Глосса, сына директора по цифровым инновациям ЦРУ Джулианы Глосс и создателя ПО для Минобороны США и НАТО Ларри Глосса. МайклГлосс подписал контракт с российской армией, его определили в 137-й полк ВДВ ВС РФ и он погиб во время одного из так называемых "мясных штурмов" в Донецкой области. Теперь в честь него россияне назвали школу в Донецке и поставили памятник, сообщает издание "Важные истории".

Бюст Глосса и россиянина Коковина

Бюст американца поставили в донецкой школе №115, которую также переименовали в его честь. Правда, упоминается еще также российский ефрейтор Иван Коковин, который якобы погиб вместе с Глоссом.

Майкл Глосс решил, что будет воевать с США и приехал в РФ Фото: Важные истории

"Солдат — это не профессия, а призвание. Нет чужой земли для того, кто сражается за справедливость. May the heroes be glorified!" — говорится на табличке, прикрепленной к бюсту.

Кто такой Майкл Глосс

Его мать Джулиан Галлина Глосс закончила Военно-морскую академию США и в 90-х стала первой женщиной-командующей курсантским составом академии. Более 30 лет она работала в сфере разведки, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии. Последние шесть лет Джулиан Глосс строит карьеру в Центральном разведывательном управлении США. В феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям.

Отец Майкла, Ларри Глосс, тоже ветеран Военно-морских сил США, у него есть медаль за участие в знаменитой операции "Буря в пустыне". Ларри Глосс работает в сфере кибербезопасности, в частности в National Interest Security Company, обслуживающей национальные интересы США. Сейчас он возглавляет структуру, создающую программное обеспечение для безопасности клиентов, среди которых американское правительство, а также Минобороны США и других стран НАТО.

В 2023 году Майкл бросил учебу в США, присоединился к хиппи и уехал путешествовать по миру. Примечательно, но еще в 2022 году он участвовал в митингах в поддержку Украины. После он начал критиковать США, сжигать американские флаги, а его знакомые рассказывали, что он хотел поехать в Россию: "Он хотел воевать с США. Но, по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора", — считал один из его друзей.

Глосс считал себя антифашистом и любил СССР

Летом 2023 года Майкл Глосс оказался в России, а уже осенью подписал контракт с Минобороны РФ. Примечательно, что он постил фото с наемниками из других стран: Непала и Китая. Причем один из его китайских "соратников" Жуйци Сунь, после жалоб в соцсетях на условия службы в российской армии смог успешно вернуться в Китай.

Глосса отправили в штурмовые отряды и уже 4 апреля 2024 год он погиб в 21 год под Часовым Яром. Его семья не афишировала, что он воевал в российской армии, скромно сообщив, что он "трагически погиб в Восточной Европе 4 апреля 2024 года".

Но в Кремле смерть сына высокопоставленной чиновницы ЦРУ привлекла внимание, так что Путин посмертно наградил Глосса Орденом Мужества, и его передали родителям погибшего через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Во время своего выступления на «Валдае» в октябре 2025 года Путин прокомментировал смерть Глосса на войне с Украиной: "Как там в гимне поется? США — страна храбрых. Вот он храбрый человек. Реально доказал это своим поведением, своей жизнью. Хоть он и американец, он был русским солдатом", — сказал он.

Напомним, официально семья Глосса заявляла после его смерти, что он "страдал психическими расстройствами".

Также стало известно, что дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы — Дудузиле Зума ушла с должности депутата парламента после того, как ее обвинили в вербовке сограждан для участия в войне против Украины на стороне России.