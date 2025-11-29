Вербовала на войну против Украины: в ЮАР разгорелся скандал с депутатом-дочерью экс-президента

Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы — Дудузиле Зума ушла с должности депутата парламента после того, как ее обвинили в вербовке сограждан для участия в войне против Украины на стороне России.

Сама Дудузиле, которая в Национальной ассамблее ЮАР представляет оппозиционную партию, отрицает любую часть в вербовочной кампании в пользу РФ, пишет Bloomberg.

Председатель партии Умконто веСизве", в которую входит Дудузиле, Нати Нхлеко отметил, что его политическая сила уважает действия власти и подчеркнул, что партия не участвовала в войне в Украине.

Авторы материала отметили, что уголовное дело против Дудузиле возбудила ее сводная сестра — Нкосазана Зума-Нкубе. В материале дела говорится о том, что Дудузиле вместе с двумя другими лицами обманным путем заманили мужчин в Россию и передали их наемной группировке для участия в войне в Украине без их ведома и согласия.

Журналисты объяснили, что группа из около 20 мужчин из ЮАР и Ботсваны, к которым обратилась Дудузиле Зума, отправилась в Россию в июле 2025 года. Им предлагали пройти учебную подготовку для охранников в политической партии ее отца.

По словам некоторых родственников, мужчины подписали военные контракты на русском языке, после чего их отправили на фронт в Украину, где через месяц они потеряли связь с семьями.

О подобных случаях стало известно после того, как действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести расследование вербовки граждан для участия в войне России против Украины.

Напомним, в апреле в Кыргызстане разоблачили сеть российских агентов, которые вербовали людей для участия в войне против Украины на стороне РФ.

Фокус также писал о том, что спецслужбы РФ изменили тактику вербовки украинцев для терактов.