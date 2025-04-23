Вербовали и подстрекали к насилию: в Кыргызстане разоблачили сеть российских агентов

В Кыргызстане задержали нескольких человек, подозреваемых в вербовке людей для участия в войне против Украины на стороне РФ. Среди фигурантов дела — экс-журналистка, а ныне сотрудница Русского дома в городе Ош Наталья Секерина.

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Об этом сообщает местная служба Радио Свобода.

Кроме Секериной, по подозрению в вербовке задержали бывшего сотрудника пресс-службы мэрии города Ош Сергея Лапушкина и еще двух человек (их имена пока не называются).

Против всех фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество". Задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использования наемников в военных конфликтах или действиях.

Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Россия вербует граждан Китая в ряды своей армии через рекламные видео, которые распространяет в китайских социальных сетях. В частности, в этих роликах китайцам предлагают выплаты до 200 000 юаней (примерно 1 133 000 грн) и социальные льготы. Стоит заметить, что обычно правительство КНР жестко цензурирует соцсети, но на подобные объявления почти не обращает внимания.

Также мы писали, что российским захватчикам в Украине помогает и Северная Корея. Пхеньян присылает в Россию военных, поставляет ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование.