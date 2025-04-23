Вербували та підбурювали до насильства: у Киргизстані викрили мережу російських агентів

У Киргизстані затримали кількох осіб, підозрюваних у вербуванні людей для участі у війні проти України на боці РФ. Серед фігурантів справи — ексжурналістка, а нині співробітниця Російського дому у місті Ош Наталія Секерина.

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Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Крім Секериної, за підозрою у вербуванні затримали колишнього працівника пресслужби мерії міста Ош Сергія Лапушкіна та ще двох людей (їхні імена наразі не називаються).

Проти усіх фігурантів порушено кримінальну справу за статтею "Найомництво". Затримані підозрюються у вербуванні, фінансуванні, матеріальному забезпеченні, навчанні найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади або порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у військових конфліктах чи діях.

Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що Росія вербує громадян Китаю до лав своєї армії через рекламні відео, які поширює в китайських соціальних мережах. Зокрема, в цих роликах китайцям пропонують виплати до 200 000 юанів (приблизно 1 133 000 грн) і соціальні пільги. Варто зауважити, що зазвичай уряд КНР жорстко цензурує соцмережі, але на подібні оголошення майже не звертає уваги.

Також ми писали, що російським загарбникам в Україні допомагає і Північна Корея. Пхеньян надсилає до Росії військових, постачає ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання.