Предупредите родителей: спецслужбы РФ изменили тактику вербовки украинцев для терактов

В попытке раскачать ситуацию внутри Украины и увеличить количество терактов российские спецслужбы стали использовать не только подростков, но и пожилых людей.

Две недели назад в одном из кафе в центре Киева женщина в годах готовила взрыв, однако его вовремя пресекли, пишет "Украинская правда".

Божий одуванчик и сумки с тротилом

По словам одной из посетительниц заведения, она с подругой сели за свободный столик на террасе одного из кафе недалеко от Золотых ворот.

Вскоре за соседним столиком появилась пожилая женщина, которая имела при себе несколько сумок.

"Она привлекла мое внимание, потому что была в возрасте и совершенно одна – это диссонировало с контингентом заведения. Я даже подумала, если персонал начнет к ней приставать, мы вмешаемся и предложим чем-нибудь ее угостить", – девушка по имени Роксолана.

Посидев некоторое время в кафе, женщина ушла, оставив сумки, а когда вернулась, то была уже не одна, а в сопровождении группы мужчин в спортивной одежде. Роксолана подумала, что это какие-то провокаторы.

Мужчины окружили женщину и тихо с ней разговаривали, а та в основном молчала. Когда Роксолана подошла к ним и спросила у женщины, все ли в порядке.

"Со мной заговорил один из мужчин, причем я запомнила, как он в ответе "Уже все хорошо" акцентировал именно на слове "уже", – рассказывает она.

Администрация кафе попросила посетителей зайти внутрь заведения. В последний момент Роксолана заметила, что в одной из сумок, с которой пришла женщина, была коробка с красной лампочкой, обмотанная черной изолентой.

Взрывчатка, спрятанная в сумке Фото: СБУ

Позже выяснилось, что 74-летняя киевлянка с сумками была завербована еще в мае. Спецслужбы РФ завербовали ее под видом СБУ и убеждали ее, что она действует в интересах украинской государственности.

Ей дали координаты тайника, откуда она забрала пакеты со взрывчаткой к себе домой, а вечером по указке кураторов женщина пошла в кафе, где оставила их.

Два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте должны были сработать в вечерний час пик, чтобы убить как можно больше людей.

Оперативность СБУ спасла в тот день много жизней.

Ставка на пожилых: что говорят в СБУ

Еще в начале июня в Службе безопасности Украины обратили внимание на новую тактику вербовки украинских граждан российскими спецслужбами.

В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".

Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас.

В течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации.

Задержание агента ФСБ в Киеве Фото: СБУ

Еще одна тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров".

После этого кураторы звонят потенциальному наемнику и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Чтобы "решить этот вопрос", они требуют выполнить поставленные ими задачи:

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карту, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

устроить поджог автомобиля Сил обороны или административного здания;

совершить диверсию и т. п.

Не только страх: чем еще ФСБ "цепляют" украинцев для совершения терактов

По словам эксперта Центра социально-политических коммуникаций по имени Сергей, который занимается исследованиями российского влияния, сейчас есть две категории завербованных людей.

Первые – те, кто работает за деньги. За определенную плату они готовы выполнить любое указание.

Вторая категория – те, против которых у россиян есть какой-то компромат.

Еще довольно легко завербовать людей с зависимостями, игровой или наркотической, которые в поисках легких денег готовы пойти даже на госизмену. И не факт, что после выполнения задания они эти деньги получают, чему есть немало подтверждений.

