Попередьте батьків: спецслужби РФ змінили тактику вербування українців для терактів

У спробі розгойдати ситуацію всередині України і збільшити кількість терактів російські спецслужби стали використовувати не тільки підлітків, а й літніх людей.

Два тижні тому в одному з кафе в центрі Києва жінка в літах готувала вибух, проте його вчасно попередили, пише "Українська правда".

Божа кульбаба і сумки з тротилом

За словами однієї з відвідувачок закладу, вона з подругою сіли за вільний столик на терасі одного з кафе недалеко від Золотих воріт.

Невдовзі за сусіднім столиком з'явилася літня жінка, яка мала при собі кілька сумок.

"Вона привернула мою увагу, тому що була у віці й абсолютно одна — це дисонувало з контингентом закладу. Я навіть подумала, якщо персонал почне до неї чіплятися, ми втрутимося і запропонуємо чимось її пригостити", — дівчина на ім'я Роксолана.

Посидівши деякий час у кафе, жінка пішла, залишивши сумки, а коли повернулася, то була вже не сама, а в супроводі групи чоловіків у спортивному одязі. Роксолана подумала, що це якісь провокатори.

Чоловіки оточили жінку і тихо з нею розмовляли, а та здебільшого мовчала. Коли Роксолана підійшла до них і запитала в жінки, чи все гаразд.

"Зі мною заговорив один із чоловіків, причому я запам'ятала, як він у відповіді "Уже все добре" акцентував саме на слові "уже", — розповідає вона.

Адміністрація кафе попросила відвідувачів зайти всередину закладу. В останню мить Роксолана помітила, що в одній із сумок, з якою прийшла жінка, була коробка з червоною лампочкою, обмотана чорною ізоляційною стрічкою.

Вибухівка, захована в сумці Фото: СБУ

Пізніше з'ясувалося, що 74-річна киянка з сумками була завербована ще в травні. Спецслужби РФ завербували її під виглядом СБУ і переконували її, що вона діє в інтересах української державності.

Їй дали координати схованки, звідки вона забрала пакети з вибухівкою до себе додому, а ввечері за вказівкою кураторів жінка пішла в кафе, де залишила їх.

Два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1,5 кілограма в тротиловому еквіваленті мали спрацювати у вечірню годину пік, щоб убити якомога більше людей.

Оперативність СБУ врятувала того дня багато життів.

Ставка на літніх: що кажуть у СБУ

Ще на початку червня у Службі безпеки України звернули увагу на нову тактику вербування українських громадян російськими спецслужбами.

Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які потрібно виконати нібито "в інтересах української держави".

Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який досі фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз.

Протягом останніх тижнів СБУ запобігла кільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними та не піддаватися на ворожі провокації.

Затримання агента ФСБ у Києві Фото: СБУ

Ще одна тактика вербування, яку дедалі частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилають повістку з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї "справи" є придбання "заборонених в Україні товарів".

Після цього куратори телефонують потенційному найманцю і пропонують допомогу в "закритті кримінального провадження". Щоб "вирішити це питання", вони вимагають виконати поставлені ними завдання:

простежити за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

влаштувати підпал автомобіля Сил оборони або адміністративної будівлі;

вчинити диверсію тощо.

Не тільки страх: чим ще ФСБ "чіпляють" українців для здійснення терактів

За словами експерта Центру соціально-політичних комунікацій на ім'я Сергій, який займається дослідженнями російського впливу, зараз є дві категорії завербованих людей.

Перші — ті, хто працює за гроші. За певну плату вони готові виконати будь-яку вказівку.

Друга категорія — ті, проти яких у росіян є якийсь компромат.

Ще досить легко завербувати людей із залежностями, ігровою чи наркотичною, які в пошуках легких грошей готові піти навіть на держзраду. І не факт, що після виконання завдання вони ці гроші отримують, чому є чимало підтверджень.

