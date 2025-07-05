Завербовали российские спецслужбы: СБУ задержала мужчину, который устроил теракт в Одессе (видео)

Агент российских спецслужб был задержан по "горячим следам", сообщили в СБУ. После подрыва автомобиля утром 5 июля мужчина пытался выехать из Одесской области. Задержали его на железнодорожном вокзале.

Related video

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе. Сообщается, что задержанный — это ранее судимый 22-летний житель Запорожья. Его завербовали через Телеграмм-каналы, пишет СБУ.

Задержали мужчину, который подложил взрывчатку под авто в Одессе

"Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль. Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта", — сказано в сообщении.

Сам он рассказал, что "задание" получил пять дней назад. Обещанных ему денег он так и не получил.

В результате взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжелые телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВП, полностью уничтожено.

После подрыва мужчина пытался уехать из Одесской области, надеясь "залечь на дно".

За свою "работу" исполнитель должен был получить денежное вознаграждение. Впрочем остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал сбежать в родной город.

При взрыве авто в Одессе травмы получил водитель во время взрыва в Одессе Фото: Нацполиция

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, взрыв автомобиля Opel произошел утром на улице Варненской в Одессе. Пострадал 30-летний мужчина, который находился в салоне. Медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами.

Фокус писал о том, что за рулем авто мог находиться военный, но полиция и СБУ не подтверждали факт того, что именно военный пострадал при взрыве.