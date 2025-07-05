Завербували російські спецслужби: СБУ затримала чоловіка, який влаштував теракт в Одесі (відео)

Агента російських спецслужб було затримано по "гарячих слідах", повідомили в СБУ. Після підриву автомобіля вранці 5 липня чоловік намагався виїхати з Одеської області. Затримали його на залізничному вокзалі.

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Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі. Повідомляється, що затриманий – це раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали, пише СБУ.

Затримали чоловіка, який підклав вибухівку під авто в Одесі

"Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль. Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту", - сказано у повідомленні.

Сам він розповів, що "завдання" отримав п'ять днів тому. Обіцяних йому грошей він так і не отримав.

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.

Після підриву чоловік намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно".

За свою "роботу" виконавець мав отримати грошову винагороду. Втім залишився без обіцяних грошей і був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти до рідного міста.

Під час вибуху авто в Одесі травми отримав водій Фото: Нацполіція

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, вибух автомобіля Opel стався вранці на вулиці Варненській в Одесі. Постраждав 30-річний чоловік, котрий знаходився в салоні. Медики госпіталізували потерпілого із численними травмами.

Фокус писав про те, що за кермом авто міг перебувати військовий, але поліція та СБУ не підтверджували факт того, що саме військовий постраждав під час вибуху.