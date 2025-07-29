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Военный Фокус Российско-украинская война

ФСБ РФ хотела убить командира "Волков Да Винчи" Сергея Филимонова руками ветерана АТО, — СБУ (видео)

операция сбу
Задержание мужчины, которого обманом завербовала российская ФСБ | Фото: СБУ

Россияне завербовали жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. Участник АТО из Каменского был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира.

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СБУ сообщила, что предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Покушение на него готовила ФСБ, завербовав жителя Днепропетровской области. Мужчина следил за Филимоновым, а после получения автомата Калашникова россияне дали указание ликвидировать украинского воина. В СБУ рассказали подробности дела.

В СБУ рассказали, как предотвратили покушение на командира "Волков Да Винчи"

Во время обыска в доме задержанного обнаружили телефон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом. Чтобы реализовать вербовочную схему, мужчине позвонила представительница ФСБ, которая представилась сотрудницей СБУ.

Она сообщила, что интернет-магазин, в котором он заказывал лекарства, финансирует войска РФ и использовала эту выдумку, чтобы обвинить мужчину в государственной измене. Для большей убедительности российская спецслужба предоставила ему фейковую повестку о вызове на допрос в СБУ.

"Звонила женщина, эмблема СБУ на фоне. Спрашивает меня: "Вы лекарства выписывали?" Говорю: "Выписывал. А вы знаете, что это мошенническая фирма? Мы накрыли ее в Киеве, открыли главное дело, уголовное дело открыли. Вы в том числе там в списках есть. Ну, я поболтаю там с руководством, чтобы вас не вызывали. Ну, закроют это дело", — рассказал задержанный. Он отметил, что россияне вели себя очень убедительно, даже сообщили, что давали запрос на бригаду, где он служил и получили положительные отзывы. И попросили его заполнить анкету.

сбу волки да винчи
Анкета, которую мужчину заставили заполнить
Фото: СБУ

Кураторы рассказали, что он якобы будет работать на СБУ — мол, должен ликвидировать корректировщика, который работает на РФ и наводит ракеты на столицу.

Приехав в Киев, завербованный арендовал квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал Филимонов и начал слежку за его автомобилем.

Затем куратор из ФСБ передал координаты схрона на окраине Киева, где был спрятан автомат Калашникова.

сбу волки да винчи
Автомат, который мужчине передали для покушения
Фото: СБУ

"Во время вербовки р***шист сыграл на патриотизме украинца, который был убежден, что будет помогать СБУ бороться с врагом. Задокументировано, как мужчина в переписке с куратором выражал готовность уничтожать оккупантов даже ценой собственной жизни", — рассказали в СБУ.

Оперативники задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием к автомобилю командира "Волков Да Винчи".

Задержанному сообщено о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины, а это "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

"СБУ подчеркивает! Представители Службы безопасности не нанимают людей для противоправных действий и не ставят сомнительных задач", — сообщили в Службе безопасности Украины и призвали обращаться в таких сомнительных случаях в правоохранительные органы.

Напомним, Фокус сообщал, что Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Деснянского района Киева.

Также в СБУ рассказали, как задержали 14-летнюю девочку, которая должна была взорвать военного. Ее завербовали россияне.