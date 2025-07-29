ФСБ РФ хотіла вбити командира "Вовків Да Вінчі" Сергія Філімонова руками ветерана АТО, — СБУ (відео)

Росіяни завербували жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Учасник АТО із Кам'янського був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.

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СБУ повідомила, що запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Замах на нього готувала ФСБ, завербувавши жителя Дніпропетровщини. Чоловік стежив за Філімоновим, а після отримання автомата Калашникова росіяни дали вказівку ліквідувати українського воїна. В СБУ розповіли подробиці справи.

В СБУ розповіли, як запобігли замаху на командира "Вовків Да Вінчі"

Під час обшуку в оселі затриманого виявили телефон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Щоб реалізувати вербувальну схему, чоловіку зателефонувала представниця ФСБ, яка представилася співробітницею СБУ.

Вона повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ і використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ.

"Дзвонила жінка, емблема СБУ на фоні. Питає мене: "Ви ліки виписували?" Кажу: "Виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма? Ми накрили її в Києві, відкрили головне діло, кримінальну справу відкрили. Ви в тому числі там в списках є. Ну, я побалакаю там з руководством, щоб вас не викликали. Ну, закриють цю справу", — розповів затриманий. Він зауважив, що росіяни поводились дуже переконливо, навіть повідомили, що давали запрос на бригаду, де він служив і отримали позитивні відгуки. І попросили його заповнити анкету.

Анкета, яку чоловіка змусили заповнити Фото: СБУ

Куратори розповіли, що він нібито працюватиме на СБУ — мовляв, має ліквідувати коригувальника, який працює на РФ і наводить ракети на столицю.

Приїхавши у Київ, завербований орендував квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав Філімонов і почав стеження за його автомобілем.

Потім куратор з ФСБ передав координати схрону на околиці Києва, де було заховано автомат Калашникова.

Автомат, який чоловікові передали для замаху Фото: СБУ

"Під час вербування р***шист зіграв на патріотизмі українця, який був переконаний, що буде допомагати СБУ боротися з ворогом. Задокументовано, як чоловік у листуванні з куратором висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя", — розповіли у СБУ.

Оперативники затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю до автомобіля командира "Вовків Да Вінчі".

Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це "незаконне зберігання зброї та боєприпасів".

"СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей для протиправних дії та не ставлять сумнівних завдань", — повідомили у Службі безпеки України та закликали звертатись у таких сумнівних випадках до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва.

Також у СБУ розповіли, як затримали 14-річну дівчинку, яка мала підірвати військового. Її завербували росіяни.