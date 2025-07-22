Повинна була підірвати військового: у Кременчуці затримали 14-річну агентку спецслужб РФ

Неповнолітню, за даними слідства, було затримано одразу ж після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту.

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Дівчину, яка в пошуках легких грошей вирішила підзаробити, завербували через Telegram-канал, повідомляє СБУ.

За інструкцією окупантів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій, який потім сховала у квартирі, вказаній куратором.

Після цього російські спецслужби планували заманити до місця спланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його.

Співробітникам СБУ вдалося запобігти злочину і затримати неповнолітню фігурантку відразу ж після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту.

Під час обшуку квартири у підозрюваної знайшли елементи для виготовлення СВУ Фото: СБУ

Її заарештували і повідомили про підозру за ч.2 ст.15, ч.2 ст.258 (закінчено замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Тепер шукачці легкого заробітку загрожує до 10 років за ґратами та конфіскація майна.

Зараз дівчина перебуває під вартою без права внесення застави.

Кількість підлітків, які клюють на пропозиції російських спецслужб здійснити диверсію або теракт, стає дедалі більшою. Нещодавно на Дніпропетровщині співробітники СБУ виявили підлітка з числа вимушено переміщених осіб з Луганської області, який "замінував" школу за наводкою російських кураторів.

17-річному українцю, який переїхав із Луганської області, за його вчинок обіцяли оплатити річну підписку Telegram Premium. Після того як він "замінував" школу в Попасній, замовники заблокували його в соцмережах і нічого не заплатили.

Куди серйозніший злочин скоїла 19-річна харків'янка, яка виготовила вибухівку і сховала її в багажник скутера. Його вона під виглядом волонтерської допомоги передала військовим. Унаслідок вибуху один боєць загинув, другий дістав важкі поранення.

Злочинницю затримали.

Раніше Фокус писав, що теракт у Миколаєві, внаслідок якого загинуло четверо людей, влаштували українські підлітки 14 і 17 років, і залучили жінку із сусіднього села.