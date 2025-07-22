Должна была взорвать военного: в Кременчуге задержали 14-летнюю агентку спецслужб РФ

Несовершеннолетняя, по данным следствия, была задержана сразу же после попытки активации взрывного устройства на месте запланированного теракта.

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Девушку, которая в поисках легких денег решила подзаработать, завербовали через Telegram-канал, сообщает СБУ.

По инструкции оккупантов она изготовила самодельное взрывное устройство, которое затем спрятала в квартире, указанной куратором.

После этого российские спецслужбы планировали заманить к месту спланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.

Сотрудникам СБУ удалось предотвратить преступление и задержать несовершеннолетнюю фигурантку сразу же после попытки активации взрывного устройства на месте запланированного теракта.

При обыске квартиры у подозреваемой нашли элементы для изготовления СВУ Фото: СБУ

Ее арестовали и сообщили о подозрении по ч.2 ст.15, ч.2 ст.258 (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Теперь искательнице легкого заработка грозит до 10 лет за решеткой и конфискация имущества.

Сейчас девушка находится под стражей без права внесения залога.

Количество подростков, которые клюют на предложения российских спецслужб совершить диверсию или теракт, становится все больше. Недавно на Днепропетровщине сотрудники СБУ обнаружили подростка из числа вынуждено перемещенных лиц из Луганской области, который "заминировал" школу по наводке российских кураторов.

17-летнему украинцу, переехавшему из Луганской области, за его поступок обещали оплатить годовую подписку Telegram Premium. После того как он "заминировал" школу в Попасной, заказчики заблокировали его в соцсетях и ничего не заплатили.

Куда более серьезное преступление совершила 19-летняя харьковчанка, которая изготовила взрывчатку и спрятала ее в багажник скутера. Его она под видом волонтерской помощи передала военным. В результате взрыва один боец погиб, второй получил тяжелые ранения.

Преступницу задержали.

Ранее Фокус писал, что теракт в Николаеве, в результате которого погибли четыре человека, устроили украинские подростки 14 и 17 лет, и привлекли женщину из соседнего села.