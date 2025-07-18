Пообещали Telegram Premium: спецслужбы РФ завербовали украинского подростка новым способом

Российские спецслужбы проявляют изобретательность в вопросе вербовки украинских подростков для выполнения заведомо преступных заданий, и в ход идут не только обещание дать денег, но и другие уловки.

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Так, на Днепропетровщине сотрудники СБУ обнаружили подростка из числа вынуждено перемещенных лиц из Луганской области, который "заминировал" школу по наводке российских кураторов, сообщает ведомство.

За каждое фейковое минирование любого учебного заведения ему обещали годовую подписку на Telegram Premium, что дает доступ к большему числу функций мессенджера.

На ученика лицея россияне вышли все через тот же Telegram, в группе, посвященной компьютерным играм.

В качестве задания подросток "заминировал" школу во временно оккупированной Попасной.

По классике жанра, после того, как он отчитался перед куратором, "заказчик" заблокировал контакты подростка и скрылся, а дальнейшей судьбой псевдоминера занялась ювенальная полиция Днепропетровщины после извещения СБУ.

Мать ученика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Тем временем в Украине все чаще ловят тех, кто сотрудничает со спецслужбами РФ и готовит диверсии и теракты на территории админзданий, ТЦК и других заведений.

В частности, в Одессе задержали женщину, которая собиралась заложить взрывчатку в здании ТЦК в самое людное время. 53-летняя коллаборантка приехала из Винницкой области.

В Харькове 19-летняя местная жительница подложила самодельное взрывное устройство в скутер, который под видом волонтерской помощи передала военным. В результате взрыва СВУ один боец погиб, второй получил тяжелые ранения.

Ранее Фокус писал, что в Николаеве подростки устроили теракт и и привлекли женщину из соседнего села.

В феврале 2025 года завербованный россиянами агент устроил теракт в Ровенском ТЦК, в ходе которого был ликвидирован своими же заказчиками.