Пообіцяли Telegram Premium: спецслужби РФ завербували українського підлітка новим способом
Російські спецслужби виявляють винахідливість у питанні вербування українських підлітків для виконання завідомо злочинних завдань, і в хід ідуть не тільки обіцянки дати грошей, а й інші хитрощі.
Так, на Дніпропетровщині співробітники СБУ виявили підлітка з числа вимушено переміщених осіб із Луганської області, який "замінував" школу за наводкою російських кураторів, повідомляє відомство.
За кожне фейкове мінування будь-якого навчального закладу йому обіцяли річну підписку на Telegram Premium, що дає доступ до більшої кількості функцій месенджера.
На учня ліцею росіяни вийшли все через той самий Telegram, у групі, присвяченій комп'ютерним іграм.
Як завдання підліток "замінував" школу в тимчасово окупованій Попасній.
За класикою жанру, після того, як він відзвітував перед куратором, "замовник" заблокував контакти підлітка і втік, а подальшою долею псевдомінера зайнялася ювенальна поліція Дніпропетровщини після повідомлення СБУ.
Матір учня притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.
Тимчасом в Україні дедалі частіше ловлять тих, хто співпрацює зі спецслужбами РФ і готує диверсії та теракти на території адмінбудівель, ТЦК та інших закладів.
Зокрема, в Одесі затримали жінку, яка збиралася закласти вибухівку в будівлі ТЦК у найлюдніший час. 53-річна колаборантка приїхала з Вінницької області.
У Харкові 19-річна місцева жителька підклала саморобний вибуховий пристрій у скутер, який під виглядом волонтерської допомоги передала військовим. Унаслідок вибуху СВУ один боєць загинув, другий дістав важкі поранення.
Раніше Фокус писав, що в Миколаєві підлітки влаштували теракт і залучили жінку із сусіднього села.
У лютому 2025 року завербований росіянами агент влаштував теракт у Рівненському ТЦК, під час якого був ліквідований своїми ж замовниками.