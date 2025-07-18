Пообіцяли Telegram Premium: спецслужби РФ завербували українського підлітка новим способом

Російські спецслужби виявляють винахідливість у питанні вербування українських підлітків для виконання завідомо злочинних завдань, і в хід ідуть не тільки обіцянки дати грошей, а й інші хитрощі.

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Так, на Дніпропетровщині співробітники СБУ виявили підлітка з числа вимушено переміщених осіб із Луганської області, який "замінував" школу за наводкою російських кураторів, повідомляє відомство.

За кожне фейкове мінування будь-якого навчального закладу йому обіцяли річну підписку на Telegram Premium, що дає доступ до більшої кількості функцій месенджера.

На учня ліцею росіяни вийшли все через той самий Telegram, у групі, присвяченій комп'ютерним іграм.

Як завдання підліток "замінував" школу в тимчасово окупованій Попасній.

За класикою жанру, після того, як він відзвітував перед куратором, "замовник" заблокував контакти підлітка і втік, а подальшою долею псевдомінера зайнялася ювенальна поліція Дніпропетровщини після повідомлення СБУ.

Матір учня притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.

Тимчасом в Україні дедалі частіше ловлять тих, хто співпрацює зі спецслужбами РФ і готує диверсії та теракти на території адмінбудівель, ТЦК та інших закладів.

Зокрема, в Одесі затримали жінку, яка збиралася закласти вибухівку в будівлі ТЦК у найлюдніший час. 53-річна колаборантка приїхала з Вінницької області.

У Харкові 19-річна місцева жителька підклала саморобний вибуховий пристрій у скутер, який під виглядом волонтерської допомоги передала військовим. Унаслідок вибуху СВУ один боєць загинув, другий дістав важкі поранення.

Раніше Фокус писав, що в Миколаєві підлітки влаштували теракт і залучили жінку із сусіднього села.

У лютому 2025 року завербований росіянами агент влаштував теракт у Рівненському ТЦК, під час якого був ліквідований своїми ж замовниками.