Теракт в Николаеве: в результате взрыва погибли трое военных, — ЦПД (фото)

Жертвами теракта стали трое работников Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Расследование инцидента продолжается.

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В субботу 15 февраля стали известны новые детали относительно инцидента в Николаеве. По информации Центра противоминной деятельности, в результате взрыва возле заведения общественного питания погибли трое военнослужащих.

Сообщается, что жертвами теракта стали трое работников Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык.

"С глубокой грустью и болью в сердце сообщаем о трагической гибели трех военнослужащих Центра противоминной деятельности, отдавших свою жизнь, исполняя свой военный долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов и верных защитников своей земли", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Подробности инцидента

Напомним, 14 февраля в Николаеве вблизи одного из кафе произошел взрыв. Предварительно сообщалось о двух погибших и еще восьми раненых. Также в сети появились кадры, где можно было увидеть последние секунды перед взрывом и непосредственно его момент. Было заметно, что рядом с эпицентром взрыва находилась группа мужчин в военной форме.

Взрыв устроила некая женщины, которая якобы прибыла в Николаев из Полтавской области. В российских пабликах появилась версия, что совершив теракт, она хотела таким образом отомстить работникам ТЦК за мобилизацию своего сына. Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО эти сведения опровергли. Как выяснилось у виновницы трагедии было два сына 2001 и 2011 годов рождения, и старший сын не является военнослужащим.

В управления СБУ Николаевской области сообщили, что по состоянию на 15 февраля продолжается следствие по части 3 статьи 258 "Террористический акт".