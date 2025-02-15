Подошла к военным и подорвала себя: появились кадры взрыва в Николаеве (фото)

По данным соцсетей, погибли женщина и военнослужащий. У вероятной смертницы остался ребенок, который ждал мать в хостеле.

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14 февраля в Николаеве прогремел взрыв вблизи одного из кафе. В полиции информировали о гибели двух человек, еще 8 человек получили ранения. 15 февраля в соцсетях появились кадры с места происшествия.

Сообщается, женщина подошла с сумкой к мужчинам в камуфляже, эти военнослужащие служили не в ТЦК. После этого произошел взрыв. По предварительным данным, погибла сама женщина и один из военных. Среди раненых есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии.

Фото с места событий Фото: Скрин видео Фото с места событий Фото: Скрин видео

"Спецслужбы РФ обещают большие деньги и предлагают перенести или оставить сумку в каком-то месте, и позвонить по номеру. Но денег за "работу" никто не получает. Сумка взрывается вместе с исполнителями", — передали авторы контента.

В местном новостном Telegram-канале сообщили, что продолжается установление полной картины взрыва, который устроила смертница. Отмечается, что в Николаев она приехала из города Горишние Плавни в Полтавской области.

"Женщина оставила в хостеле ребенка, который ждал ее возвращения", — сообщили в соцсетях.

Фото с места событий Фото: Труха

Местная жительница Юлия Григорьевна в комментарии "Суспільному" рассказала, что была дома и готовила еду, когда прогремел взрыв. Она подумала, что звук связан с ракетным обстрелом.

"Не могла встать уже, и костыли не могла найти, ничего. Думаю, надо бегом бежать, потому что вторая взорвется, потому что уже было так. Я вылезла, сосед, спасибо, его жена меня здесь двором перетянула", — поделилась женщина.

Напомним, в Харькове 12 февраля задержали женщину, которая пыталась продать 2-месячную дочь за 20 тысяч долларов. По данным СМИ, она даже пришла с потенциальной покупательницей и младенцем к педиатру, чтобы тот подтвердил, что ребенок — здоров.

В Киевской области 7 спасателей помогали мужчине лечь в постель. Он вызвал ГСЧС, сообщив, что упал и не может встать.