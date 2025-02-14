В Киевской области 7 спасателей помогали лечь в постель мужчине: что с ним произошло (фото)

В ГСЧС рассказали, что мужчина имеет избыточный вес, а потому не смог лечь в постель. Его подняли с помощью специальных средств.

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В Бориспольском районе мужчина весом более 250 килограммов упал с кровати и не мог самостоятельно подняться. Ему помогали спасатели, сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Фото: ГСЧС

В ведомстве рассказали, что в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района 13 января в 13:09 поступил вызов о необходимости оказания помощи жителю села Чубинское. Он упал с кровати и не мог самостоятельно подняться.

"Проблема заключалась в том, что мужчина имеет много избыточной массы тела, более 250 кг", — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специальных подручных средств семь спасателей вернули мужчину в постель.

"Этот случай в очередной раз демонстрирует важность оперативного реагирования спасателей на нестандартные ситуации и их готовность помогать гражданам в любых обстоятельствах", — добавили в ГСЧС.

Напомним, 15 января стало известно, что в помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки применили силу к адвокату Марии Населенко. После инцидента женщина была госпитализирована, а состояние ее здоровья ухудшилось. Женщина имеет инвалидность 3 группы из-за заболевания, полученного во время военной службы, является волонтером и матерью 19-летнего добровольца,

Через неделю стало известно, что на Киевщине в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили годовалую девочку. Ее мать закрыли и требовали деньги.