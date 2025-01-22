На Киевщине похитили годовалого ребенка: мать ограбили и шантажировали (фото, видео)

В квартиру одинокой матери зашли знакомые мужчины, которые узнали, что у женщины есть сбережения. Они стали требовать у нее вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов.

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На Киевщине в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили годовалую девочку, а ее мать закрыли и требовали деньги. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Происшествие произошло ночью 20 января. Правоохранители выяснили, что в квартиру одинокой матери зашли знакомые мужчины, которые узнали, что у женщины есть сбережения. Они стали требовать у нее вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Поняв, что женщина на это не согласится, они похитили ее ребенка, а также прихватили с собой 17 тысяч гривен, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия.

Правоохранители провели оперативные мероприятия и установили местонахождение похищенной девочки в одной из квартир в городе Киеве, по месту жительства сообщницы фигурантов. К счастью, ребенок не пострадал.

Полиция установила и задержала всех злоумышленников. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители столицы, а также 31-летняя сообщница.

Следователи открыли уголовное производство по факту вымогательства и незаконного лишения свободы или похищения человека, совершенные в отношении малолетнего (ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Напомним, что в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок — 27-летней женщины и ее 51-летней матери. Преступление произошло из-за желания похитить младенца младшей женщины и выдать его за собственного ребенка.