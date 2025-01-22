На Київщині викрали однорічну дитину: матір пограбували і шантажували (фото, відео)

У квартиру одинокої матері зайшли знайомі чоловіки, які дізналися, що у жінки є заощадження. Вони стали вимагати у неї повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів.

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На Київщині у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали однорічну дівчинку, а її матір зачинили та вимагали гроші. Про це повідомляє поліція Київщини.

Подія сталася вночі 20 січня. Правоохоронці з'ясували, що у квартиру одинокої матері зайшли знайомі чоловіки, які дізналися, що у жінки є заощадження. Вони стали вимагати у неї повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Зрозумівши, що жінка на це не погодиться, вони викрали її дитину, а також прихопили із собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події.

Правоохоронці провели оперативні заходи і встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.

Поліція встановила та затримала усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, що у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачують у вбивстві двох українок — 27-річної жінки та її 51-річної матері. Злочин стався через бажання викрасти немовля молодшої жінки й видати його за власну дитину.