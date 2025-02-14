В Київській області 7 рятувальників допомагали лягти в ліжко чоловіку: що з ним сталось (фото)

В ДСНС розповіли, що чоловік має надлишкову вагу, а тому не зміг лягти в ліжко. Його підняли за допомогою спеціальних засобів.

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В Бориспільському районі чоловік вагою понад 250 кілограмів впав з ліжка та не міг самостійно підвестись. Йому допомагали рятувальники, повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Київській області.

Фото: ДСНС

У відомстві розповіли, що до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району 13 січня о 13:09 надійшов виклик про необхідність надання допомоги мешканцю села Чубинське. Він впав із ліжка та не міг самостійно підвестися.

"Проблема полягала у тому, що чоловік має багато надлишкової маси тіла, понад 250 кг", — йдеться в повідомленні.

На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціальних підручних засобів сім рятувальників повернули чоловіка в ліжко.

"Цей випадок вкотре демонструє важливість оперативного реагування рятувальників на нестандартні ситуації та їхню готовність допомагати громадянам у будь-яких обставинах", — додали в ДСНС.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що у приміщенні Бучанського територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Після інциденту жінка була госпіталізована, а стан її здоров'я погіршився. Жінка має інвалідність 3 групи через захворювання, отримане під час військової служби, являється волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця,

Через тиждень стало відомо, що на Київщині у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали однорічну дівчинку. Її матір зачинили та вимагали гроші.