Підійшла до військових і підірвала себе: з'явились кадри вибуху у Миколаєві (фото)

За даними соцмереж, загинули жінка та військовослужбовець. У ймовірної смертниці залишилась дитина, яка чекала на матір у хостелі.

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14 лютого у Миколаєві прогримів вибух поблизу одного з кафе. У поліції інформували про загибель двох осіб, ще 8 людей отримали поранення. 15 лютого у соцмережах з’явились кадри з місця події.

Повідомляється, жінка підійшла з сумкою до чоловіків у камуфляжі, ці військовослужбовці служили не у ТЦК. Після цього стався вибух. За попередніми даними, загинула сама жінка та один з військових. Серед поранених є люди, які перебувають у важкому стані.

Фото з місця подій Фото: Скрін відео Фото з місця подій Фото: Скрін відео

"Спецслужби РФ обіцяють великі гроші й пропонують перенести чи залишити сумку в якомусь місці, і зателефонувати за номером. Але грошей за "роботу" ніхто не отримує. Сумка вибухає разом з виконавцями", — передали автори контенту.

У місцевому новинному Telegram-каналі повідомили, що триває встановлення повної картини вибуху, який влаштувала смертниця. Зазначається, що у Миколаїв вона приїхала з міста Горішні Плавні у Полтавській області.

"Жінка залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення", — повідомили у соцмережах.

Фото з місця подій Фото: Труха

Місцева мешканка Юлія Григорівна у коментарі "Суспільному" розповіла, що була вдома й готувала їжу, коли прогримів вибух. Вона подумала, що звук пов’язаний з ракетним обстрілом.

"Не могла встати вже, і милиці не могла знайти, нічого. Думаю, треба бігом тікати, бо друга вибухне, бо вже було так. Я вилізла, сусід, дякую, його дружина мене тут подвір'ям перетягнула", — поділилась жінка.

Нагадаємо, у Харкові 12 лютого затримали жінку, яка намагалась продати 2-місячну доньку за 20 тисяч доларів. За даними ЗМІ, вона навіть прийшла з потенційною покупчинею і немовлям до педіатра, щоб той підтвердив, що дитина — здорова.

На Київщині 7 рятувальників допомагали чоловіку лягти у ліжко. Він викликав ДСНС, повідомивши, що впав і не може встати.