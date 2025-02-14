Привела "покупця" до лікаря оглянути немовля: нові подробиці справи про продаж дитини в Харкові

Лікарка, яка проводила огляд, не чекала такого розвитку подій. Про те, що мати збирається продавати свою дитину, вона не знала, а такий випадок стався вперше за 35 років її роботи.

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У Харкові 12 лютого затримали жінку, яка за 20 тисяч доларів намагалася продати свою двомісячну доньку. У день затримання вона прийшла з потенційною покупчинею до педіатра, щоб той у її присутності оглянув немовля, і покупчиня переконалася, що купує здорову дитину. Про це повідомляє "Суспільне".

Педіатр Анжела, якій того дня принесли на медичний огляд принесли 2-місячну дівчинку, розповіла, що до неї прийшли дві жінки і попросили оглянути дитину.

"Жінка друга, яка перебувала з мамою, попросила вийти її за межі кабінету. Після цього я почула тільки якийсь шум і зосталася сама в кабінеті у цьому поруч з дитиною. А далі ми вже дізналися, що там відбувалося — мама, яка питала пробувала продати свою дитину. Дитину звати Мілена. Коли я оглянула, дитина була не в тій вазі, яка повинна бути в цьому віці. Важила 4,500. Грамів 500 вона не добрала у своїй вазі. Не дуже охайно вдягнена, не дуже чиста, скажімо так. Ну, взагалі дитина взагалі виглядала в стані ближче до задовільного", — розповіла лікарка.

Педіатр Анжела Фото: Суспільне Харків/Валерія Ємець

Жінка розповіла, що коли оглядала дитину, то не чекала такого розвитку подій. Про те, що жінка збирається продавати свою дитину лікарка, каже, не знала, а такий випадок вперше стався за 35 років її роботи.

"Це дуже швидко все розверталося. Я навіть може і не зрозуміла, що трапилось. Такого не було, це вперше. Ми шоковані. Приїхала поліція, слідчі органи, вони займалися вже за закритими дверима з цією мамою. Мама не реагувала, не була не плачу, ніякого шуму. Дуже тихо все так сталося", — говорить медикиня.

Двомісячна Мілена, яку мати хотіла продати, та її братик Сашко, якому 1 рік та 10 місяців, перебувають нині у медичному закладу у Харкові. Лікарі продовжують обстежувати дітей. Вони в задовільному стані.

Продаж дитини у Харкові: що відомо

22-річна безробітна жителька Харкова 1 грудня 2024 року народила доньку і домовилася продати її знайомій за 20 тисяч доларів. Правоохоронці затримали матір дівчинки одразу після отримання коштів.

Затримана жінка мешкала зі співмешканцем та його родиною і старшим 1-річним сином. За виручені кошти хотіла придбати авто. Тепер їй загрожує до 15 років тюрми за звинуваченням за статтею "торгівля людьми".

Нагадаємо, що 15 січня у Хмельницькому біля сміттєвих баків місцеві жителі виявили новонароджену дитину. На місце викликали медиків та правоохоронці. Останні змогли встановити особу матері дитини.

Раніше повідомлялося, що у Львові жінка, яка залишила дитину у "Вікні життя", повернулася її забрати.