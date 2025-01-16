У Хмельницькому на смітнику перехожі знайшли і врятували немовля: подробиці (фото)

Правоохоронці швидко встановили особу матері новонародженого хлопчика. Їй загрожує покарання.

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У Хмельницькому біля сміттєвих баків місцеві жителі виявили новонароджену дитину. На місце викликали медиків та правоохоронці. Останні змогли встановити особу матері дитини. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Хмельницької області.

Подія сталася 15 січня близько 19:50 години. До поліції звернулися небайдужі перехожі й повідомили про те, що по вул. Тернопільській поряд зі сміттєвими баками вони виявили новонароджену дитину. "Швидка" забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

Матір новонародженого хлопчика швидко знайшли

За фактом події відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Вже незабаром особу матері новонародженого хлопчика було встановлено.

"Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка народивши хлопчика вдома, замотала його в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла на вулицю.

36-річна місцева жителька народила хлопчика вдома

"За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події", — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що 29 листопада повідомлялося, що у Львові жінка, яка залишила дитину у "Вікні життя", повернулася її забрати. Лише через 7 місяців після низки судових засідань і встановлення факту батьківства жінка змогла повернути собі сина.